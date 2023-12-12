Помогите спасти Морское! На что жалуются жители крымского села  

В соцсетях распространяется ролик – крик души жителей села Морское (городской округ Судак). Люди просят не допустить разрушения и запущения населенного пункта.

Вероятно, катализатором такого обращения стал ноябрьский шторм, уничтоживший и прибрежную зону и 500 метров трассы «Алушта — Судак», проходящей через Морской… Но и без шторма, как выяснилось, бед в Морском – хоть отбавляй. Вроде бы и на берегу моря, а 7 км набережной – и не набережная вовсе, а ржавые столбы, арматура и незаконные фавелы «на сезон». Коммуникации изношены (или их вовсе нет). В Доме культуры не отопления и течет крыша. Спорткомплекс заброшен, стадион – бесхозный.

У нас есть дороги, но нет асфальта. Большинство из них не поставлено на баланс и не обслуживается администрацией, — жалуются сельчане.

А ведь Морское, в котором проживает постоянно более трех тысяч человек (из них порядка полтысячи – дети), при толковом подходе мог бы стать курортом, туристической точкой притяжения на карте Крыма, просто комфортным для жизни населенным пунктом.

И?

Крик души, не поверите, услышан.

Прокуратура Республики Крым организовала проверку по информации, размещенной в социальных сетях, об отсутствии надлежащего уровня благоустройства в с. Морское городского округа Судак.

В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц в части реализации полномочий по благоустройству населенного пункта, проведении ремонта дорог и коммуникаций, — сообщает пресс-служба крымской прокуратуры.

При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.