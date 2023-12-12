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Помогите спасти Морское! На что жалуются жители крымского села  

Помогите спасти Морское! На что жалуются жители крымского села  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:12 12.12.2023

В соцсетях распространяется ролик – крик души жителей села Морское (городской округ Судак). Люди просят не допустить разрушения и запущения населенного пункта.

Вероятно, катализатором такого обращения стал ноябрьский шторм, уничтоживший и прибрежную зону и 500 метров трассы «Алушта — Судак», проходящей через Морской… Но и без шторма, как выяснилось, бед в Морском – хоть отбавляй. Вроде бы и на берегу моря, а 7 км набережной – и не набережная вовсе, а ржавые столбы, арматура и незаконные фавелы «на сезон». Коммуникации изношены (или их вовсе нет). В Доме культуры не отопления и течет крыша. Спорткомплекс заброшен, стадион – бесхозный.

У нас есть дороги, но нет асфальта. Большинство из них не поставлено на баланс и не обслуживается администрацией, — жалуются сельчане.

А ведь Морское, в котором проживает постоянно более трех тысяч человек (из них порядка полтысячи – дети), при толковом подходе мог бы стать курортом, туристической точкой притяжения на карте Крыма, просто комфортным для жизни населенным пунктом.

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И?

Крик души, не поверите, услышан.

Прокуратура Республики Крым организовала проверку по информации, размещенной в социальных сетях, об отсутствии надлежащего уровня благоустройства в с. Морское городского округа Судак.

В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц в части реализации полномочий по благоустройству населенного пункта, проведении ремонта дорог и коммуникаций, — сообщает пресс-служба крымской прокуратуры.

При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

 

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