Порты Крыма ждут массовые сокращения. Причины

Минтранс Крыма сообщил о тяжелом финансовом положении на подконтрольном ему ГУП «Крымские морские порты» (КМП), часть сотрудников предприятия решено уволить. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта РК. Называются две главные причины такого непопулярного решения: санкции Запада (простаивание мощностей портов) и ввод в эксплуатацию Крымского моста.

В связи с введенными Евросоюзом санкциями по отношению к Республике Крым, а также вводом в эксплуатацию транспортного перехода через Керченский пролив и, как следствие, переориентацией пути следования пассажирского и грузового транспорта на альтернативный маршрут движения ГУП РК «Крымские морские порты» находится в тяжелом финансовом положении. Доходная часть предприятия значительно снизилась. Финансовые средства от осуществления производственной деятельности всех филиалов ГУП РК «Крымские морские порты» не позволяют покрыть расходы предприятия, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ГУП РК «Крымские морские порты» неоднократно предоставлялась субсидия. Однако анализ финансового состояния предприятия, наличия существующих грузопотоков показал, что оптимизация штатной численности ГУП РК «Крымские морские порты» — единственный выход из ситуации.

С целью недопущения банкротства и ликвидации предприятия принято решение об оптимизации структуры предприятия, — отмечают в минтрансе РК. — На предприятии создана Комиссия по определению преимущественного права на оставление на работе, в состав которой вошли представители всех филиалов и профсоюзной организации. Принимаются все необходимые меры по соблюдению прав работников предприятия. Каждая кандидатура рассматривается индивидуально. Учитывается квалификация, семейное положение, возраст и другие социальные вопросы. Работникам, получившим уведомление, предоставляются все существующие и создаваемые в результате оптимизации вакансии для возможности дальнейшего продолжения работы.

Где потенциально ждут портовых рабочих? Места предоставят: «Керченский металлургический завод», «Судостроительный завод залив». На сегодняшний день на данных предприятиях имеется возможность трудоустройства порядка 400 человек. По вопросам переобучения готов оказать поддержку и содействие ТО ГКУ «Центр занятости» в Керчи.

В настоящее время прорабатывается вопрос трудоустройства работников ГУП РК «Крымские морские порты» в другие организации транспортной отрасли, а именно: АО «Волна» (порт Тамань), АО «Морской торговый порт Усть-Луга», ООО «ТЭС-Терминал-1», ФГУП «Крымская железная дорога», ООО «Транспортная безопасность Крыма». Существующий спрос на рынке труда города Керчи позволяет трудоустроиться всем высвобождаемым сотрудникам ГУП РК «Крымские морские порты». Важен выбор и желание каждого сотрудника в дальнейшем осуществлении своей трудовой деятельности, — подчеркнули в министерстве транспорта РК.

Ведомство считает, что такое решение (оптимизация штата) позволит избежать банкротства и ликвидации «Крымских морских портов».