Посещение лесов в Крыму – под запретом. А за нарушение запрета — штраф

Конечно, ни властям, ни проверяющим, карающим, правоохранительным органам не удалось полностью сдержать «волну маевок» и выходы «на природу» в Крыму. Но отдадим должное, массовых случаев не было. Крымчане поспешили «самоизолироваться» (с шашлыками) на дачах, в гаражах, близ своих домов. Но без нарушителей 1 мая не обошлось

На границе Ялтинского горно-лесного природного заповедника, в пгт. Массандра и Ливадия, в виде устных предупреждений в период с 9 до 16 часов были пресечены попытки посещения особо охраняемых природных территорий; на территории Крымского природного заповедника составлено три протокола за нарушение режима посещения ООПТ; на территории ландшафтно-рекреационного парка «Бакальская коса» нарушений не выявлено; на территории Государственного природного заказника регионального значения Республики Крым «Новый Свет» вынесено три определения о возбуждении в отношении неустановленных лиц за проезд автотранспортных средств; на территории природного парка регионального значения «Белая скала» составлено два протокола за проезд на автотранспорте, вынесено одно определение в отношении неустановленных лиц по статье 8.39 КоАП РФ; на территории природного пapка регионального значения «Караларский» вынесено три определения о возбуждении в отношении неустановленных лиц по статье 8.39 КоАП РФ. Итого, в ходе контрольно-надзорных мероприятий, проведённых сотрудниками минприроды Крыма 1 мая составлено пять протоколов, вынесено семь определений о возбуждении в отношении неустановленных лиц, два протокола составлено сотрудниками полиции, — сообщил глава Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.

Председатель Правительства РК напомнил, что штраф за незаконное посещение леса в период повышенной пожарной опасности составляет для юридических лиц от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, для физических лиц – от трёх тысяч до пяти тысяч рублей.

Также премьер-министр сообщил о проведении накануне «контрольной закупки» в средстве размещения – гостевом доме «Капри» в южнобережном посёлке Симеиз.

Действительно, работники отеля незаконно принимают постояльцев. Сотрудниками министерства курортов и туризма Республики Крым, с дальнейшим вызовом на место сотрудников полиции задокументирован факт оказания услуги временного размещения. В соответствии со ст.144, 145 проведена проверка с целью принятия решения о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ, а также о составлении административного протокола по ст. 20.6.1, — отметил Юрий Гоцанюк.