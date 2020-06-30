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Пострадавшим от подтопления крымским сельчанам выплатили более 3,5 млн. рублей
Фото: ГУ МЧС по РК

Пострадавшим от подтопления крымским сельчанам выплатили более 3,5 млн. рублей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:32 30.06.2020

Пострадавшим от подтопления 58 жителям Первомайского сельского поселения Симферопольского района выплачено более 3,5 млн. руб. Об этом сообщила вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико.

Из резервного фонда Совета министров Республики Крым министерству труда и соцзащиты РК выделены бюджетные ассигнования в размере более 3,5 миллионов рублей на непредвиденные расходы для оказания разовой материальной помощи гражданам, которые пострадали в результате выпадения осадков 19 и 23 июня от подтопления низменных участков придомовых территорий, частных домовладений и многоквартирных домов, расположенных на территории Первомайского сельского поселения Симферопольского района, — прокомментировала Ирина Кивико.

Также вице-премьер поблагодарила сотрудников министерства труда и соцзащиты Республики за оперативное осуществление выплат пострадавшим гражданам.

Пострадавшим от подтопления крымским сельчанам выплатили более 3,5 млн. рублей

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