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В Красноперекопске полицейские раскрыли мошенничество, совершенное дистанционно
Иллюстрация: ВК

Посылка с товаром не пришла, продавец пропал. Как ялтинец отдал мошеннику 100 тысяч рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 19:12 14.02.2022

В территориальный отдел полиции г. Ялта поступило заявление от 30-летнего местного жителя по факту мошеннических действий со стороны неизвестных лиц. Как сообщил мужчина, на одном из популярных интернет-сайтов объявлений он заказал строительные материалы и перевел продавцу денежные средства в размере около 100 тыс. рублей. В указанный срок посылка с товаром не пришла, а продавец перестал выходить на связь.

Сотрудниками уголовного розыска в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении мошеннических действий задержан 29-летний севастополец. Подозреваемый признался в совершении преступления. С его слов, полученную сумму он потратил на собственные нужды, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следственным отделом ОП №2 «Ливадийский» УМВД России по г. Ялта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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