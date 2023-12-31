Поздравление главы администрации города Симферополя с Новым годом

Уважаемые симферопольцы и гости столицы! Сердечно поздравляю вас с Новым годом!

Этот светлый долгожданный праздник объединяет всех нас общими надеждами, мечтами и устремлениями, создает атмосферу счастья и предвкушения чуда. С боем курантов меняются цифры на календаре, но ценности, которые объединяют поколения, служат нам опорой и помогают двигаться вперед.

Благодаря каждому из вас Симферополь ежедневно становится лучше и красивее. Общими усилиями мы делаем все для его развития и процветания.

Примите наилучшие пожелания здоровья, благополучия, любви и успехов во всех начинаниях. Пусть в нашем городе всегда царят мир и согласие, а каждый новый день приносит только радость, счастье и позитивные эмоции.

Особые поздравления адресую симферопольцам, которые в настоящее время выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции. Мы гордимся вами, вашим мужеством и стойкостью и ждем скорейшего возвращения с победой! Отдельные слова благодарности вашим родным и близким, которые обеспечивают крепкий и надежный тыл.

Дорогие друзья, пусть грядущий год принесет в каждый дом, в каждую семью благополучие и добрые перемены. Пусть желания, загаданные в новогоднюю ночь, обязательно сбудутся, и пусть всегда будет место для новой мечты!

Глава администрации города Симферополя Афанасьев М.С.