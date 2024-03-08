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Поздравление Михаила Развожаева с Международным женским днем

Поздравление Михаила Развожаева с Международным женским днем

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 19:58 08.03.2024

Губернатор Севастополя поздравляет прекрасную половину населения города с 8 Марта.

Дорогие, любимые наши женщины! 

8 Марта — светлый весенний праздник, который всегда наполнен самыми трепетными чувствами.

В этот день мы благодарим и поздравляем самых близких нам людей: девушек, супруг, мам, бабушек, дочерей, внучек — всех, кто украшает мир и делает нашу жизнь ярче.

Нам, мужчинам, это всегда казалось удивительным искусством, если хотите, суперспособностью: вы находите в себе силы и работать, и заниматься домашним хозяйством, и воспитывать детей.

Но самое главное: всё, что вы делаете, пронизано любовью.

Сегодня не самые лёгкие времена, и на долю наших севастопольских женщин выпало тяжёлое испытание: ждать бойцов с фронта. Я много общаюсь с жёнами участников специальной военной операции и всегда замечаю одно: именно они — наш символ стойкости, надежды и веры. Сейчас очень многие делают всё возможное, чтобы помочь тем, кто «за ленточкой»: плетут маскировочные сети, собирают продуктовые наборы, делают окопные свечи. Верят в наших воинов, молятся за них и ждут домой.

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Без этой поддержки, без этой веры было бы намного сложнее. И ещё – я абсолютно уверен в этом – каждая их победа на поле боя адресована именно вам. Тем, ради кого хочется побеждать, кого хочется защитить, оградить от всего зла, которое есть в мире.

Поздравляю вас с Международным женским днём! Пусть в ваших домах всегда будет любовь и счастье. Желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия. Спасибо, что вы есть.

С праздником!

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