Поздравление врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева с Новым годом

Дорогие севастопольцы!
Совсем скоро, под бой курантов, мы будем подводить итоги, и строить планы на будущее.
Дома за новогодним столом с близкими и родными, в путешествии или на работе, каждый человек в последние минуты декабря загадывает желания и ставит цели на следующий год.
Всегда хочется угадать, каким же он будет – год грядущий. Но это зависит только от нас с вами.
2019-й Севастополь встретил под знаменем первой пятилетки возвращения домой. Поезд, который несколько дней назад приехал по Крымскому мосту в город-герой, стал главным символом того, что нерешаемых задач для наших людей и нашей страны не существует.
Так было и так будет всегда!
Благодарю за самоотверженный труд всех севастопольцев! В каждом достижении нашего города – есть ваш вклад. Каждая Победа Севастополя – это Ваша победа.
Пусть легендарная сплоченность севастопольцев только крепнет и помогает в достижении общих целей, самые сокровенные мечты сбываются, амбициозные планы реализуются.
Поздравляю вас с праздником! С Новым, 2020 годом! Пусть ощущение волшебства, витающее в воздухе в предновогодние дни, останется с вами на весь год!