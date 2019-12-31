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Поздравление врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева с Новым годом
Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Поздравление врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева с Новым годом

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 18:17 31.12.2019

Дорогие севастопольцы!

Совсем скоро, под бой курантов, мы будем подводить итоги, и строить планы на будущее.

Дома за новогодним столом с близкими и родными, в путешествии или на работе, каждый человек в последние минуты декабря загадывает желания и ставит цели на следующий год.

Всегда хочется угадать, каким же он будет – год грядущий. Но это зависит только от нас с вами.

2019-й Севастополь встретил под знаменем первой пятилетки возвращения домой. Поезд, который несколько дней назад приехал по Крымскому мосту в город-герой, стал главным символом того, что нерешаемых задач для наших людей и нашей страны не существует.

Так было и так будет всегда!

Благодарю за самоотверженный труд всех севастопольцев! В  каждом достижении нашего города – есть ваш вклад. Каждая Победа Севастополя – это Ваша победа.

Пусть легендарная сплоченность севастопольцев  только крепнет и помогает в достижении общих целей, самые сокровенные мечты сбываются, амбициозные планы реализуются.

Поздравляю вас с праздником! С Новым, 2020 годом! Пусть ощущение волшебства, витающее в воздухе в предновогодние дни, останется с вами на весь год!

Поздравление врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева с Новым годом

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