Правительство Крыма: несовершеннолетние не должны быть вовлечены в политические процессы

Правительство Крыма обращает внимание на то, что в последние дни в массовом порядке на различных ресурсах, включая социальные сети, стали публиковаться призывы к несовершеннолетним детям выйти в субботу, 23 января, на несанкционированные митинги.

В распространяемой информации несовершеннолетним советуют не брать с собой паспорта для того, чтобы затруднить определение возраста и имени, не сообщать родителям о своем местоположении, отключать или блокировать мобильные телефоны, в случае обращения со стороны правоохранительных органов отвечать: «Я пошел на прогулку».

Хотелось бы подчеркнуть, что несовершеннолетние дети не должны быть вовлечены в политические процессы страны и становится участниками опасных для жизни противоправных деяний, — отмечает управление информационной политики мининформ РК.

В правительстве Крыма обратились к родителям несовершеннолетних:

Поинтересуйтесь у своего ребёнка, насколько он осведомлен о субботнем мероприятии. Если он знает о том, какая акция планируется к проведению, уточните его мнение об этом. Объясните, что чаще всего случается на несанкционированных митингах и к каким последствиям они приводят (драки, провокации, нанесение увечий). Выразите свою обеспокоенность о том, что вы как родители будете переживать за жизнь своих детей. Объясните, что не нужно совершать необдуманных поступков. Подведите итог беседы, обнимите своего ребенка и уделите ему больше времени.

Почему акции, намеченные на 23 января, запрещены — ЗДЕСЬ .

В свою очередь, министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик заявила:

Принуждение несовершеннолетних обучающихся и воспитанников к вступлению в какие-либо политические движения, а также привлечение к политическим акциям, включая посещение митингов, запрещено на законодательном уровне. Подростки, вовлеченные в несанкционированные митинги и акции, подвергаются опасности быть втянутыми в массовые беспорядки, правонарушения и преступления… Педагогам и родителям необходимо быть максимально бдительными и оградить наших детей от агрессивного влияния, от попыток вовлечь их в деструктивную, в том числе экстремистскую деятельность.