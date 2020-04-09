Правительство Севастополя направило на поддержку медиков около 24 млн. рублей

Средства на премии сотрудникам медицинских учреждений, а также на бесплатный проезд в общественном транспорте выделены из резервного фонда бюджета города. Соответствующие документы были приняты на заседании правительства Севастополя в четверг.

Цель – стимулирование сотрудников медицинских учреждений в рамках мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции, — подчеркнул директор Департамента здравоохранения Севастополя Сергей Шеховцов.

Соответствующие выплаты получат сотрудники «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», городских больниц №4, 5, 9, городской инфекционной больницы.

Размер выплат составит в первичном звене: врачи — 22 тыс. рублей, средний медицинский персонал, в том числе фельдшеры – 11 тыс. рублей, младший медицинский персонал – 5,5 тыс. рублей. Размер выплат для сотрудников инфекционной больницы — 27,5 тыс. рублей, 13,8 тыс. рублей и 8,3 тыс. рублей соответственно.

Премии получат 913 сотрудников медучреждений города на общую сумму около 15,5 млн. рублей.

Это кроме тех мер, которые вчера озвучил президент РФ, согласно которым дополнительно врачи получат 80 тыс. рублей, средний медицинский персонал 50 тыс. рублей и младший медицинский персонал – 25 тыс. рублей. Региональную поддержку мы направим медикам в кротчайшие сроки, — отметил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Еще одна меры поддержки севастопольских медиков – бесплатный проезд в общественном транспорте. Для этого сотрудникам медучреждений будут выданы карты ЕГКС.

Общее количество карт — 5369 штук — с лимитом 1,5 тыс. рублей на каждой карте (в расчете 51 рубль в день – три поездки). Половина карт уже доставлена сотрудникам, — отметил Сергей Шеховцов.

На эти цели из резервного фонда выделено 8,45 млн. рублей.

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.