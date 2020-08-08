Правительство Севастополя все пассажироперевозки намерены отдать в «одни руки»

Правительство Севастополя 7 августа приняли постановление о создании единого государственного перевозчика в лице ГУП «Севэлектротранс им.Круподерова».

Мы ведем работу по объединению ГУП «Севавтотранс», который занимается обслуживанием вокзалов и ГУП «Севэлектроавтотранс», как автотранспортного предприятия, — цитирует «Севастопольская газета» заместителя губернатора Дениса Солодовникова.

На вопрос врио губернатора, когда будет передан морской транспорт, директор департамента транспорта Сергей Румянцев ответил, что после завершения процесса лицензирования этого вида деятельности.

У нас будет единый государственный перевозчик, который будет осуществлять все виды перевозок. Назовем его Гортранс или Севгортранс, — заявил Сергей Румянцев.

Пассажирские катера, принадлежавшие Севморпорту, напоминают журналисты «СГ», решением городского правительства от 30 апреля уже передавали ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподерова». Предыдущая попытка объединить катера с троллейбусами состоялось в июне 2019 года.