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В Севастополе повысилась плата за проезд в троллейбусах. И не только в троллейбусах

Правительство Севастополя все пассажироперевозки намерены отдать в «одни руки»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 11:44 08.08.2020

Правительство Севастополя 7 августа приняли постановление о создании единого государственного перевозчика в лице ГУП «Севэлектротранс им.Круподерова».

Мы ведем работу по объединению ГУП «Севавтотранс», который занимается обслуживанием вокзалов и ГУП «Севэлектроавтотранс», как автотранспортного предприятия, — цитирует «Севастопольская газета» заместителя губернатора Дениса Солодовникова.

На вопрос врио губернатора, когда будет передан морской транспорт, директор департамента транспорта Сергей Румянцев ответил, что после завершения процесса лицензирования этого вида деятельности.

У нас будет единый государственный перевозчик, который будет осуществлять все виды перевозок. Назовем его Гортранс или Севгортранс, — заявил Сергей Румянцев.

Пассажирские катера, принадлежавшие Севморпорту, напоминают журналисты «СГ», решением городского правительства от 30 апреля уже передавали ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподерова». Предыдущая попытка объединить катера с троллейбусами состоялось в июне 2019 года.

Правительство Севастополя все пассажироперевозки намерены отдать в "одни руки"

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