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Правительство Севастополя дополнительно выделит 14,5 млн. рублей на выплаты пострадавшим от непогоды
Фото: страница ВКонтакте М.Развожаева

Правительство Севастополя дополнительно выделит 14,5 млн. рублей на выплаты пострадавшим от непогоды

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 15:05 16.02.2024

На выплаты пострадавшим от чрезвычайной ситуации в ноябре 2023 года жителям Севастополя из резервного фонда Правительства города выделят ещё 14,5 млн. рублей. Соответствующее постановление принято на очередном заседании городского правительства.

На сегодня департамент труда и социальной защиты населения выплатил компенсации 3 778 пострадавшим от стихии жителям города на общую сумму 42 млн. 380 тыс. рублей. Это региональные выплаты из бюджета Севастополя, — сообщила директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.

 

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