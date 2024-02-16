Правительство Севастополя дополнительно выделит 14,5 млн. рублей на выплаты пострадавшим от непогоды

На выплаты пострадавшим от чрезвычайной ситуации в ноябре 2023 года жителям Севастополя из резервного фонда Правительства города выделят ещё 14,5 млн. рублей. Соответствующее постановление принято на очередном заседании городского правительства.

На сегодня департамент труда и социальной защиты населения выплатил компенсации 3 778 пострадавшим от стихии жителям города на общую сумму 42 млн. 380 тыс. рублей. Это региональные выплаты из бюджета Севастополя, — сообщила директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.