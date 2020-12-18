Правоохранители разбираются, почему 68 новых автобусов в Симферополе… разобрали на запчасти

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства, при которых около 70 новых автобусов муниципального транспортного предприятия Симферополя оказались разобраны на запчасти вместо использования на городских маршрутах. Об этом сообщает ТАСС .

В пресс-службе администрации Симферополя в декабре 2018 года сообщали, что «Горавтотранс» закупил в лизинг новые автобусы, и его автопарк достиг 148 единиц техники. При этом на маршруты вышли 125 из них.

Выделены деньги на ремонт техники, которая, к сожалению, в Симферополе прежним руководством МУП «Горавтотранс» была развалена. Из 148 автобусов новых 68 под стенкой стояли. Сейчас прокуратура и МВД занимаются установлением всех виновных. Разукомплектовали новую технику, которую два года назад получили, на запчасти, — прокомментировал ситуацию Глава РК Сергей Аксёнов.

Глава Крыма добавил, что из республиканского бюджета на восстановление этих автобусов выделено 92 млн. рублей.

Буквально в первом квартале они тоже в строй встанут. Маршруты новые будут обеспечены, — добавил Аксенов.

Напомним, сегодня в Керчь поступили 50 новых автобусов, они выйдут на городские маршруты в январе.