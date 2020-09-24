Председатель Заксообрания Севастополя Владимир Немцев подвел итоги работы за год

Состоялась пресс-конференция председателя Заксобрания Севастополя Владимира Немцева, в ходе которой он подвел итоги первого года работы городского парламента.

Законотворческая деятельность.

За год было проведено 22 пленарных заседания. На рассмотрение Законодательного Собрания поступило 79 законопроектов. Депутатским корпусом принят 51 городской закон, из них 15 базовых, 36 – о внесении изменений в региональные законы.

Владимир Немцев отметил важность каждого из принятых законов, так как они касаются жизнедеятельности города, жизни севастопольцев и охватывают все сферы деятельности: социальную политику, здравоохранение, образование, экономику.

Среди наиболее важных решений парламентарий отметил оперативную и слаженную работу при принятии закона города Севастополя о бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Немаловажными являются изменения в закон города Севастополя о государственной помощи в городе Севастополе, которые установили дополнительное материальное обеспечение пенсионеров, чей доход ниже величины прожиточного минимума, в виде региональной доплаты к пенсии.

Хочу обратить внимание на чрезвычайную важность утверждения заключения Соглашения об описании местоположения границы между субъектами Российской Федерации – городом федерального значения Севастополем и Республикой Крым. Координатное описание границ было необходимо для как для принятия генерального плана города Севастополя, так и для принятия ряда других законопроектов, касающихся льгот и субсидий, статуса сельских территорий, — сказал Владимир Немцев.

Спикер отметил оперативную работу по принятию пакета законов о мерах поддержки особо пострадавших отраслей экономики в условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Изменениями в законы города Севастополя о специальных налоговых режимах предусмотрены налоговые льготы для отраслей, наиболее пострадавшим от введения мер противодействия распространению вируса. Одними из первых в Российской Федерации севастопольские парламентарии приняли меры поддержки, которые помогли предприятиям сохранить производство, рабочие места, а также продолжать деятельность по обеспечению жизнедеятельности граждан, — отметил парламентарий.

Межпарламентское сотрудничество.

Помимо работы над законопроектами, на рассмотрение Законодательным Собранием II созыва было внесено 157 постановлений, 134 из которых приняты об отзывах на федеральные проекты законов и региональные инициативы.

Были приняты постановления о заключении соглашений о межпарламентском сотрудничестве с Думой Астраханской области, Волгоградской областной Думой, Саратовской областной Думой, Законодательным Собранием Нижегородской области и Думой Мурманской области.

Стоит отметить плодотворный и конструктивный обмен опытом в рамках работы Южно-Российской Парламентской Ассоциации, которая объединяет парламентариев Южного федерального округа. Законодательные решения и инициативы, которые принимаются на общих заседаниях Ассоциации, рассматриваются Государственной Думой в первоочередном порядке, — подчеркнул Владимир Немцев.

Законодательные инициативы в федеральные органы власти.

В рамках реализации права законодательной инициативы Законодательным Собранием неоднократно были направлены предложения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, среди которых изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации и совершенствование государственной кадастровой оценки.

По словам Владимира Немцева, особое значение в социальной сфере и здравоохранении играет обращение севастопольского депутатского корпуса к Председателю Правительства Российской Федерации по вопросу финансирования лечения редкого заболевания «детская спинальная мышечная атрофия I типа», а также обращение по вопросу обеспечения жилыми помещениями определенных категорий граждан РФ, которые стояли на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Фото и материалы: пресс-служба Заксобрания Севастополя.