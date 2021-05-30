Предварительное голосование «Единой России» в Севастополе. Сегодня можно проголосовать очно

В Севастополе около 14 тысяч избирателей уже приняли участие в предварительном голосовании «Единой России» (в режиме онлайн). Ну а сегодня севастопольцы могут проголосовать и на счетных участках по месту регистрации.

В Севастополе 30 мая открылся 81 участок предварительного голосования. Процедура проходит с соблюдением всех эпидемиологических норм и требований. На все участки заранее были переданы средства индивидуальной защиты (маски и перчатки), санитайзеры для членов комиссий и избирателей.

Напомним, в процедуре предварительного голосования зарегистрированы 256 кандидатов. 19 сентября они примут участие в выборах в Госдуму, Заксобрание и районные советы (муниципальных округов).

Во внутрипартийном голосовании принимают участие люди из разных сфер: военнослужащие, учителя, медики, спортсмены, представители других уважаемых профессий. При этом больше половины участников внутрипартийного голосования — беспартийные или сторонники партии, совершенно новые лица в политике, — отмечает пресс-0служба СРО «Единая Россия».

По номеру 8-800-555-0200 продолжает работать «горячая линия», позвонив на которую можно сообщить о выявленных нарушениях или получить консультацию. Звонок бесплатный.

Чтобы принять участие в предварительном голосовании «Единой России», достаточно прийти на участок со своим паспортом или с временным удостоверением личности гражданина Российской Федерации, выданным на период оформления паспорта.

Результаты предварительного голосования станут известны не позднее 1 июня.

Перечень помещений участковых счетных комиссий для проведения голосования в Севастополе.