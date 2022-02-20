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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о развитии порта Евпатория
Фото: my-evp.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о развитии порта Евпатория

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым и Россия 19:34 20.02.2022

Глава российского Кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение о развитии порта Евпатория. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Распоряжение

Как говорится в документе, территория евпаторийского порта будет расширена.

В крымском порту за счёт включения дополнительных земельных участков планируется создать новую инфраструктуру для обработки и хранения грузов и стоянки судов. Это будет способствовать развитию торгового мореплавания. Это будет способствовать развитию торгового мореплавания, — отмечается в распоряжении.

Работа ведется в рамках федерального проекта «Развитие морских портов». Кроме Евпатории, в документ включили порт Анадырь на Чукотке.

Евпаторийский морской торговый порт — крупнейшее предприятие города. Основан в 1828 году. В настоящее время акватория порта составляет 51,5 тыс. кв. метров, площадь 24,5 га. Порт имеет восемь причалов протяженностью почти 1,5 км.


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