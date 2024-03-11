Премьера к 10-летию Крымской весны — документальный фильм «Я ДОМА»

В честь десятой годовщины воссоединения Крыма с Россией в Симферополе состоялись премьерный показ документального фильма «Я дома» и торжественное гашение художественных маркированных конвертов.

В мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс, глава Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Иван Манучаров, врио министра внутренней политики, информации и связи РК Альберт Куршутов, председатель Народного собрания ДНР Артем Жога, директор ФГУП «Почта Крыма» Елена Принь, иностранные представители из 21-й страны, прибывшие в Крым со Всемирного фестиваля молодежи.

Посмотрев фильм, Ефим Фикс назвал его «вдохновляющим, жизнерадостным, отражающем важные достижения в развитии полуострова«. Особое внимание он обратил на радостные лица детей в кадрах.

Очень важно, чтобы маленькие крымчане как можно чаще улыбались и были счастливы, ведь именно дети — наше будущее. Они продолжат достойно трудиться на благо процветания Отечества, — отметил парламентарий.

Рассказывая о событиях, произошедших в Крыму за последние десять лет, Ефим Фикс подчеркнул, что «Крым за это время заметно преобразился и похорошел, словно распустившийся весенний бутон».

Сегодня в Республике созданы все условия для достойной жизни крымчан: благоустраиваются придомовые и общественные территории, развиваются сельские поселения; строятся новые дороги, ФАПы и детские сады. Возведены Кафедральный Александро-Невский собор и Соборная мечеть, открылось новое здание Республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко. Активно развивается и туристическая отрасль, чтобы гости полуострова чувствовали себя комфортно. Впереди ещё долгие годы счастливой жизни в составе России, но десятилетие возрождения Крыма останется в нашей памяти навсегда, — сказал первый вице-спикер Госсовета РК.

В документальном фильме «Я ДОМА» жители и гости Крыма рассказывают о своей жизни на полуострове, о любви к крымской земле и об изменениях, которые произошли в республике за 10 лет. Фильм снят телерадиокомпанией «Крым», он будет показан в кинотеатрах Симферополя, Евпатории, Феодосии, Бахчисарая, Красноперекопска, Армянска, Судака и других населённых пунктах Крыма с 11 по 18 марта.

В рамках премьерного показа авторы фильма встретились со зрителями и рассказали, как шла работа и какие интересные моменты были на съёмках. Для того чтобы фильм был понятен зарубежным гостям, его сопроводили субтитрами на английском языке.

Посмотреть фильм можно по ссылке. Или прямо тут:

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Фото: пресс-служба Госсовета РК.