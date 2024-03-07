Прежний облик Севастополя покажут на редких фото 170-летней давности

10 марта в Севастопольской детской школе искусств пройдёт краеведческое мероприятие – историк Степан Самошин представит публике город-Герой на первых фотографиях, сделанных в 1854-1856 годах. Гости услышат интересные подробности о прежнем облике белокаменного Севастополя.

Как сообщает Туристический портал Крыма, мероприятие запланировано в рамках проекта «Севастопольский лекторий». В большом актовом зале детской школы искусств основатель сообщества «Архитектура Севастополя», историк Степан Самошин покажет на большом экране редкие фотографии 170-летней давности и расскажет интересные подробности о запечатлённых объектах и авторах снимков.

Участники мероприятия увидят белокаменные фасады Офицерской библиотеки и Петропавловской церкви, черепичные кровли особняков городского холма и хижин Корабельной слободки, акведуки, а ещё доки, бастионы и береговые батареи – какими они были во времена адмиралов Михаила Лазарева и Павла Нахимова. Яркую атмосферу дополнит музыка в антракте.

Продолжительность мероприятия – 2 часа. Начало – в 11:00 и 14:00. Лекция платная. Приобрести билеты можно здесь. Адрес: Севастополь, ул. Ерошенко, 19, большой актовый зал Севастопольской детской школы искусств.