При подаче документов на услуги Госкомрегистра РК через МФЦ заявителям рекомендуется предоставлять СНИЛС

При подаче документов на услуги Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым через многофункциональные центры «Мои документы» заявителям рекомендуется предоставлять страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС). Новшества обусловлены переходом Госкомрегистра на работу в программном комплексе «Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости» (ФГИС ЕГРН). С целью корректного формирования запросов на предоставление сведений из ЕГРН, а также ускорения поиска информации для оказания государственных услуг важно, чтобы в новой программе содержались данные СНИЛС заявителей.

Бывают случаи, когда у разных людей полностью совпадают фамилия, имя, отчество, а иногда даже дата рождения. СНИЛС является уникальным идентификатором и при выгрузке сведений из огромной базы специалисты быстрее смогут определить о каком именно заявителе идет речь. И если в предыдущих региональных программах специалисты Госкомрегистра видели только правообладателей недвижимости в пределах Республики Крым, то сейчас такой список формируется исходя из сведений по всем субъектам и, соответственно, он многократно увеличился. В силу особенностей ФГИС ЕГРН найти определенного человека по СНИЛС проще, – цитирует пресс-служба ведомства заместителя председателя Госкомрегистра Валентину Кирлицу.

По словам специалиста, тем заявителям, которые представляют интересы иных лиц на основании доверенности, в МФЦ следует предоставлять СНИЛС своих доверителей. Гражданам, чья недвижимость зарегистрирована до внедрения в Крыму ФГИС ЕГРН, нет необходимости специально идти в МФЦ, чтобы сообщить свой СНИЛС, это можно сделать при следующем обращении за услугами учетно-регистрационной сферы.