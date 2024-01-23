При свечах и музыкантом из Кубы: джазовые вечера в Севастополе

Попасть на открытие цикла концертов «Георгафия джаза», послушать крымскую джаз-диву среди сотен свечей в камерной обстановке литературно-музыкальной гостиной приглашает в январе Севастополь. Всем поклонникам афро-кубинского джаза приготовлен особый сюрприз. Туристический портал Крыма рассказывает, где и кого послушать.

Концерт «География джаза: Куба». Когда: 26 января. Где: г. Севастополь, ул. Портовая, 17, бизнес-центр «Царская пристань».

Мероприятие открывает цикл концертов «География джаза», задача которых – раскрыть самые знаковые композиции разных стран мира, народов и эпох. Первое событие будет посвящено Кубе. Слушателей ждут насыщенные ритмы, драматичные переливы и всеобъемлющая энергия.

В концерте примет участие вокалист СQ Plam – уроженец кубинской Гаваны. Поэтому кто, как не он, должен стать музыкальным «проводником» на Остров свободы. Темнокожий музыкант родился в артистической семье, с 15 лет выступал на профессиональной сцене, гастролировал в разных странах, в 2005 году переехал в Сибирь, а в последнее время активно выступает в Крыму.

Компанию СQ Plam составит популярное на полуострове джаз-трио «А3». В коллектив входят финалисты телеконкурса «Новая звезда», участники международных джазовых фестивалей Андрей Рыбальченко (фортепиано), Андрей Аминов (бас-гитара) и Андрей Дегурко (ударные).

Концерт начнётся в 18:30. Билеты продаются тут.

Концерт «Музыкальный фейерверк». Когда: 27 января. Где: г. Севастополь, ул. Ленина, 35, ретрокинотеатр «Украина».

Перед слушателями выступит вокальный ансамбль «Джаз-Рандеву» – коллектив Крымской государственной филармонии. Руководит им заслуженный артист Республики Крым Аркадий Журавлев.

В программе прозвучат такие произведения, как «Adiemus» Карла Дженкинса, «Трава у дома» и «Берега России». Также буде попурри песен из любимых многими отечественных фильмов.

Начало – в 17:00. Билеты можно приобрести здесь.

Концерт «Джаз при свечах». Когда: 28 января. Где: г. Севастополь, ул. Ленина, 51, библиотека им. Толстого.

Андрей Рыбальченко из трио «А3» и крымская джаз-дива Анна Шакель возвращаются в Толстовку, чтобы вновь устроить вечер музыки. Слушателей ждут камерная обстановка в приглушенном свете сотен свечей, чарующие звуки рояля и нежный вокал.

Концерт пройдёт в исторической литературно-музыкальной гостиной, в башне библиотеки – на уровне третьего этажа.

Выступление стартует в 18:00. Билеты доступны здесь. Для тех, кто планирует посетить мероприятие с ребёнком, нужно купить для него отдельный билет. Количество посадочных мест в гостиной ограничено.