Прием документов завершен. На пост губернатора Севастополя претендуют восемь человек

Избирком Севастополя завершил прием документов претендентов на пост губернатора региона, выборы которого состоятся 13 сентября. Кандидатов – 8 человек ( подробный список ).

В алфавитном порядке:

— Иван Ермаков (партия «Патриоты России»),

— Илья Журавлев (ЛДПР),

— Роман Кияшко (КПРФ),

— Михаил Развожаев («Единая Россия»),

— Александра Романенко (Демократическая партия России),

— Александр Романович («Справедливая Россия»),

— Иван Соловьев (партия «Народ против коррупции»),

— Ярослав Яковенко («Партия Прогресса»).

В списке кандидатов: действующий врио губернатора, домохозяйка, пенсионер, депутат местного Заксобрания, второй секретарь регионального отделения партии, сотрудник Аппарата Госдумы, главный научный сотрудник «Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации», гендиректор ООО «Крымский гарант безопасности».

Самый старший из претендентов – ветеран севастопольского политикума Иван Ермаков, ему 73 года. Самый молодой – действующий врио губернатора Михаил Развожаев, ему исполнится 40 лет в самом конце декабря. Средний возраст участников предвыборной гонки – 54 года.

Кандидатов – 8. Но это не значит (далеко не значит), что все 8 фамилий будут значиться в бюллетенях для голосования. Следующим этапом для кандидатов является предоставление в Избирком документов на регистрацию. Законодательством определен крайний срок — до 20 июля. В течение 10 дней со дня приема документов комиссия проверяет соответствие порядка выдвижения кандидата установленным требованиям и принимает решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации.

Немаловажен и «муниципальный фильтр». В поддержку выдвижения кандидата на должность губернатора города Севастополя необходимо собрать девять подписей депутатов представительных органов внутригородских муниципальных образований города Севастополя в восьми внутригородских муниципальных образованиях города.