Прием документов завершен. На пост губернатора Севастополя претендуют восемь человек

Избирком Севастополя завершил прием документов претендентов на пост губернатора региона, выборы которого состоятся 13 сентября. Кандидатов – 8 человек (
В алфавитном порядке:
— Иван Ермаков (партия «Патриоты России»),
— Илья Журавлев (ЛДПР),
— Роман Кияшко (КПРФ),
— Михаил Развожаев («Единая Россия»),
— Александра Романенко (Демократическая партия России),
— Александр Романович («Справедливая Россия»),
— Иван Соловьев (партия «Народ против коррупции»),
— Ярослав Яковенко («Партия Прогресса»).
В списке кандидатов: действующий врио губернатора, домохозяйка, пенсионер, депутат местного Заксобрания, второй секретарь регионального отделения партии, сотрудник Аппарата Госдумы, главный научный сотрудник «Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации», гендиректор ООО «Крымский гарант безопасности».
Самый старший из претендентов – ветеран севастопольского политикума Иван Ермаков, ему 73 года. Самый молодой – действующий врио губернатора Михаил Развожаев, ему исполнится 40 лет в самом конце декабря. Средний возраст участников предвыборной гонки – 54 года.
Кандидатов – 8. Но это не значит (далеко не значит), что все 8 фамилий будут значиться в бюллетенях для голосования. Следующим этапом для кандидатов является предоставление в Избирком документов на регистрацию. Законодательством определен крайний срок — до 20 июля. В течение 10 дней со дня приема документов комиссия проверяет соответствие порядка выдвижения кандидата установленным требованиям и принимает решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации.
Немаловажен и «муниципальный фильтр». В поддержку выдвижения кандидата на должность губернатора города Севастополя необходимо собрать девять подписей депутатов представительных органов внутригородских муниципальных образований города Севастополя в восьми внутригородских муниципальных образованиях города.
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