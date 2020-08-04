Принят 321 закон: фракции Госдумы подвели итоги весенней сессии

Севастопольские парламентарии равняются на «старших товарищей».

Депутаты Государственной Думы подвели итоги весенней сессии 2020 года. Парламентарии рассмотрели 621 законопроект и приняли 312 законов. Главы фракций Госдумы на итоговом заседании сошлись во мнении, что сессия была непростой, но насыщенной событиями и эффективной. Поправки в Конституцию, пандемия, «коронакризис» — народным избранникам пришлось реагировать на новые вызовы и поддерживать правительство быстрым принятием законов.

Пожалуй, главное достижение Госдумы в эту сессию – это обеспечение быстрого принятия законодательных решений в период пандемии коронавируса. Например, по инициативе «Единой России» внесены такие изменения как запрет на списание десятитысячных выплат на детей за долги, рассрочка по выплате кредитов, страховых взносов и займов для пенсионеров, а также малого и среднего бизнеса.

Оперативно депутаты отреагировали на новую реальность рынка труда – удаленную работу. Были подготовлены и приняты в первом чтении поправки в Трудовой кодекс об удаленной работе, который закрепит право «удаленщиков» на оффлайн, фиксированный рабочий день, достойную заработную плату.

Еще одной важной темой в повестке фракции «Единой России» стала защита семьи, которая нашла отражение и поправках в Конституцию. В сессию было внесен ряд законов, направленных на укрепление семейных ценностей и благосостояния семей с детьми. Среди таких законопроектов — поправки «Единой России» о изменении программы маткапитала и его индексации. Поправки продлевают действие программы до 31 декабря 2026 года с ежегодной индексацией.

Как заявил руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, среди приоритетов ЕР остается тема лекарственного обеспечения граждан.

Мы ждем от правительства более оперативной работы и положительного отзыва на подготовленный нами комплексный законопроект, регулирующий лекарственный рынок, — отметил он.

Скоро заработают уже принятые законы в части обеспечения граждан лекарствами.

Эффективность работы депутатов оценят избиратели, — говорит председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин, — В концепции политического представительства депутаты действуют в интересах народа: единый день голосования, а затем и выборы в Госдуму покажут отношение россиян к работе парламентариев. При этом по промежуточным итогам, рейтинги «Единой России» находятся на хорошем уровне – в диапазоне 33-37%. В цифровых показателях, это лучше, чем рейтинги всех остальных партий, вместе взятых.

Законотворческой работе в Севастополе дал оценку заместитель директора Юридического института по развитию и научной работе Севастопольского государственного университета Станислав Васильев. По его словам, показателем эффективности депутатов стало их взаимодействие с правительством и с экспертами.

На протяжении всего года мы тесно взаимодействовали, участвовали в мониторинге правоприменения, предлагали некоторые проекты законодательных актов. Исходя из этой экспертной работы, надо сказать, что правотворческая деятельность со временем стабилизируется и качество документов становится лучше. Если сравнить качество сегодняшних законов с теми, что принимались в 2014-2015 годах, разница колоссальная. Надо отметить и слаженную работу Заксобрания и Правительства. Взаимодействие налажено, есть взаимное понимание, и это не может не отражаться на качестве работы и праворегулирования, — прокомментировал Станислав Васильев.

Он добавил, что председатель Заксобрания, первый заместитель Секретаря Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Немцев поддерживает замечания и разработки ученых-юристов, которые впоследствии могут воплотиться в жизнь и принести реальную пользу.

В ближайшее время мы планируем приступить к совместной работе над избирательным законодательством региона, которое нужно привести в соответствие с 67-м ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Наверное, это самый динамичный российский закон, в который наиболее часто вносятся изменения, поскольку процедура выборов постоянно совершенствуется. Думаю, что благодаря плодотворной работе органов государственной власти и экспертного сообщества все несоответствия будут устранены, — говорит Станислав Васильев.