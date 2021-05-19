Принят закон о новых мерах адресной поддержки семей с детьми

Речь идет о поправках, предусматривающих установление ежемесячного пособия беременным, вставшим на учет на ранних сроках; ежемесячного пособия на детей от восьми до 17 лет из неполных семей с доходом ниже прожиточного минимума; пособия по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте до семи лет включительно в размере 100 % среднего заработка.

Как сообщает пресс-служба Госдумы, принят в третьем, окончательном чтении закон , положения которого направлены на реализацию задач, поставленных в Послании Президента РФ.

Депутаты совместно с Правительством оперативно работают над выполнением Послания Президента. Приняты социально значимые законодательные инициативы, реализация которых должна начаться в ближайшее время, — сказал Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, одна из поправок касается размера пособия женщинам, вставшим на медицинский учет в ранние сроки беременности.

Размер такого пособия составит половину прожиточного минимума, а получать его с 1 июля будут те, у кого в семье среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума в регионе, — пояснил Володин. — Вторая поправка вводит с 1 июля текущего года ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до 16 лет включительно. Такое пособие будут выплачивать родителям в неполных семьях с доходом ниже прожиточного минимума по региону. Размер выплаты будет приравнен к половине детского регионального прожиточного минимума. Важно, что размер пособия будет расти вместе с прожиточным минимумом.

Еще одна инициатива предусматривает стопроцентную оплату больничного по уходу за детьми в возрасте до семи лет независимо от стажа родителей.

Это в первую очередь коснется матерей, имеющих небольшой стаж, и позволит поддержать молодые семьи с детьми-дошкольниками, — отметил спикер Госдумы.

Конкретно.

Закон предусматривает, что женщинам, вставшим на учет в медорганизации в ранние сроки беременности, будет с 1 июля 2021 года выплачиваться не единовременное, а ежемесячное пособие.

Пособие составит 50 % от прожиточного минимума в субъекте РФ. Право на эту выплату будут иметь женщины, срок беременности которых составляет шесть и более недель, если они встали на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до 12 недель) и размер среднедушевого дохода их семей не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ.

Ежемесячное пособие будет назначаться ПФР. Оно будет выплачиваться:

за период, начиная с месяца постановки на учет, но не ранее наступления шести недель беременности, до месяца родов или прерывания беременности – в случае ее обращения за указанным пособием в течение 30 дней со дня постановки на учет в медорганизации;

за период, начиная с месяца ее обращения за назначением указанного пособия, но не ранее наступления шести недель беременности, до месяца родов или прерывания беременности – в случае ее обращения за указанным пособием по истечении 30 дней со дня постановки на учет в медицинской организации.

Перечень документов, необходимых для назначения пособия, и формы заявлений о его назначении установит Правительство.

Кроме того, законом вводится с 1 июля 2021 года новый вид выплат – ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до 16 лет включительно. Его размер составит 50 % от прожиточного минимума для детей в субъекте РФ.

Право на пособие будет у неполных семей, если размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ. Единственным родителем, имеющим право получить пособие, признается родитель ребенка, который указан в свидетельстве о рождении ребенка, при условии, что в этой записи отсутствуют сведения о втором родителе ребенка или сведения об отце в запись акта о рождении ребенка внесены по заявлению матери ребенка, либо в случае, если второй родитель ребенка умер, признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим.

Если в семье несколько детей в возрасте от восьми до 16 лет, пособие выплачивается на каждого ребенка с единственным родителем или на каждого ребенка, в отношении которого предусмотрена на основании судебного решения уплата алиментов.

Пособие устанавливается на 12 месяцев, но не более чем до достижения ребенком возраста 17 лет.

Выплаты будут со дня достижения ребенком восьми лет, если обращение за назначением указанного пособия последовало не позднее шести месяцев со дня достижения ребенком такого возраста, но не ранее чем с 1 июля 2021 года. В остальных случаях пособие выплачивается со дня обращения.

Еще один пункт — пособие по временной нетрудоспособности при необходимости осуществления ухода за больным ребенком до восьми лет. С 1 сентября 2021 года оно будет выплачиваться в размере 100 % среднего заработка.

Источник: duma.gov.ru