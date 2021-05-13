Приобрести билеты на междугородние маршруты севастопольской автостанции можно онлайн

Онлайн-продажа билетов на междугородние маршруты севастопольской автостанции стартовала 1 мая.

При поддержке департамента транспорта совместно с автовокзалом мы запустили онлайн-продажу билетов на междугородние автобусы, отправляющиеся из Севастополя как в города Крыма, так и города России. Теперь севастопольцы и гости города могут с компьютера или телефона зайти на сайт ЕГКС и купить билет на необходимый рейс онлайн, — цитирует пресс-служба заместителя генерального директора компании «ЕГКС» Василий Репин и начальник автовокзала «Севастополь» Сергея Кистенёва.

Для того, чтобы купить билет онлайн, необходимо выполнить ряд простых действий:

1. На сайте ЕГКС зарегистрироваться и войти в личный кабинет.

2. Зайти в раздел «автобусные билеты», там выбрать станцию и время отправления, станцию назначения и указать количество пассажиров и наличие багажа.

3. Оплатить автобусный билет с помощью банковских систем МИР, Visa, Mastercard.

4. После оплаты электронный билет придет на указанную почту, его необходимо распечатать и предъявить при посадке.

Если поездка будет совершаться в пределах Крыма, то пассажиру достаточно указать только фамилию, имя и отчество. В случае дальних поездок за пределы полуострова необходимы паспортные данные, – говорит Василий Репин.

Новый способ продажи билетов позволяет не только экономить время, но и избежать риска заражения коронавирусной инфекцией.

Кроме того, что покупка билетов будет занимать всего пару минут, пассажирам больше не нужно стоять в очередях и подвергаться риску заражения. Эпидемиологическая обстановка в городе стабильная, но покупка билетов онлайн станет более безопасным способом для севастопольцев и гостей города, – рассказал начальник автовокзала «Севастополь» Сергей Кистенёв.

С 1 мая на сайте ЕГКС продано уже несколько десятков билетов.

Задать уточняющие вопросы можно в справочной службе автовокзала по телефонам: 54-56-54, +7 (978) 1000-309.