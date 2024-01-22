Проблемы крымского села Морское изучил на месте глава республиканского Совмина

Юрий Гоцанюк посетил село Морское и пообщался с местными жителями.

По поручению Главы Республики премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк посетил село Морское городского округа Судак.

Вместе с главой администрации Судака Константином Николаевичем Подсеваловым посетили улицы Ленина, Карла Маркса, набережную и автомобильную дорогу, которая была перекрыта после чрезвычайной ситуации. Пообщались с жителями, выяснили проблемные вопросы, — сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

Напомним, после шторма в конце ноября 2023 года была перекрыта автомобильная дорога от Судака до села Морское. Работы по ремонту дороги будут проведены.

Также дано поручение администрации города на мосту возле речки у села Морское поставить бетонные заграждения, чтобы автомобильный транспорт не ехал через реку. Жители также обратились о транспортном маршруте от села Морское до Симферополя. Этот вопрос поручено проработать министерству транспорта Республики Крым, — рассказал Юрий Гоцанюк.

По его словам, в селе Морское на улицах в ближайшее время будет проведено грейдирование, поставлены биотуалеты, также будут сделаны на 100% опоры освещения.

Жители также рассказали о разрушенном причале. Необходимые восстановительные работы по причалу будут сделаны. Пляжные территории будут готовы к новому сезону. По улице Карла Маркса есть канализационная система, которая будет на балансе ГУП «Вода Крыма». По улице Ленина жители обратили внимание, что после асфальтирования улицы необходимо провести коммуникации — водовод и ливневку. Администрация города и депутаты ещё раз проведут общественное мнение, будут общаться с жителями, для проведения необходимых работ. Через две недели снова буду в селе Морское. Проверю, какие необходимые работы по обращению граждан были проведены, — подытожил Юрий Гоцанюк.

Фото со страницы ВКонтакте Ю.Гоцанюка.