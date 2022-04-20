Проблемы Симферополя – на контроле Главы Крыма. Сделать… ох как много надо

Глава Крыма Сергей Аксёнов провел совещание о проблемных вопросах Симферополя. Предварительно город был детально проинспектирован в ходе выездов, все возникшие вопросы обобщены. По словам Аксёнова, значительная часть выявленных проблем актуальна не только для Симферополя, но и для большинства муниципалитетов Крыма.

Так, многие жители крымской столицы, проживающие в многоквартирных домах, не удовлетворены работой МУПов.

Зачастую плата за услуги необоснованно завышена, либо работы выполняются крайне некачественно. Решение этого вопроса – одна из первоочередных задач администрации города. К 20 июля нужно обеспечить соответствие оказываемых услуг тарифной политике. Об успешном выполнении задачи будет свидетельствовать только одно – удовлетворенность жителей города тарифной политикой, качеством уборки и работ по содержанию МКД, — отметил Глава Крыма.

Кроме того, Сергей Аксёнов повторно поручил отозвать несправедливые иски в адрес симферопольцев за неуплату услуг.

Многие судебные иски управляющих организаций в отношении жителей должны быть отозваны ввиду того, что поданы необоснованно. Руководитель МУПа должен лично выйти на место и пообщаться с жильцами, и только после этого принимать управленческие решения. Подача судебного иска возможна, только если не был найден консенсус с правлением дома или же в адрес злостных неплательщиков, — подчеркнул Глава Республики.

По словам Главы Крыма, в случае если за три месяца руководители управляющих организаций не справятся со всеми поставленными задачами, им будет найдена замена.

Основные итоги совещания:

Крымской столице нужно дополнительное озеленение: ухоженные рощи и городские леса. Вдоль всех городских улиц, включая частный сектор, должны быть высажены деревья. Нужен плановый регулярный уход за декоративными клумбами и газонами.

Всем руководителям, не обеспечившим заключение государственных и муниципальных контрактов в срок до 20 апреля, должен быть объявлен выговор.

Ранее доставка лекарств в розничную сеть Республики проводилась один раз в две недели. Сейчас ситуация меняется в лучшую сторону, нужно продолжить работу в этом направлении.

Симферопольский МУП «Горавтотранс» войдет в состав ГУП РК «Крымтроллейбус». Принято решение передать это направление государственному предприятию, которое успешно решает данную задачу.

Сорваны сроки сдачи в эксплуатацию Центра водных видов спорта в Симферополе. Будет проведено служебное расследование.

Если в ходе ремонта проезжей части городских улиц срезают верхний слой дорожного покрытия, новый асфальт должен укладываться в кратчайшие сроки. Недопустимо, если дорожники или сетевики бросают незаконченную работу.

Одной из приоритетных задач, требующих скорейшего решения, является ликвидация очереди в детские сады как в Симферополе, так и в республике в целом. При этом нужно учесть и возможность помощи тем, кто вынужденно покинул Украину. Нельзя оставить людей один на один с их проблемами.

В связи с приостановкой авиасообщения важным является вопрос перевозки пассажиров в Крым в курортный сезон. Это создает проблемы с бронированием, детским отдыхом. Достигнута договорённость о предоставлении нам дополнительных 64 вагонов.

Кроме того, Сергей Аксёнов напомнил, что до 1 июля должна быть завершена уборка стихийных несанкционированных навалов мусора, в том числе в руслах рек.

Надеюсь, что все намеченные сегодня планы будут выполнены руководством Симферополя в срок и с учетом всех пожеланий горожан. Напоминаю о важности контакта между представителями власти и гражданами. Люди должны знать, к кому обратиться для решения любого вопроса, — подчеркнул Глава Крыма.

Фото: пресс-служба Главы РК.