Продолжается сброс воды из Симферопольского водохранилища

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, в Симферополе ситуация — стабильная. Все службы ЖКХ работают в режиме повышенной готовности, мониторинговые группы контролируют уровень воды с учетом производимого сброса из Симферопольского водохранилища. Сегодня он был увеличен до 10 кубометров в секунду.

Частично подтопленными оказались места вдоль русла Салгира в Гагаринском парке и ниже по течению, вплоть до ГРЭСа.

Вижу ваши комментарии и сообщения по вопросу подтопления посёлка Грэсовский. Сегодня там начнет работу ГУП РК «Вода Крыма» по откачке воды. Кроме того, по моему поручению, мой заместитель разбирается с вопросом ливневой канализации на данном участке. Обследование сети ливневой канализации находится на завершающем этапе. После этого мы проработаем вопрос капитального ремонта с восстановлением утраченных участков ливневой канализации в данном микрорайоне, – отметил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.

Сегодня все аварийно-восстановительные бригады МБУ «Город» были приведены в режим повышенной готовности. Коммунальщикам добавила работы расчистка русла реки Славянки в черте Симферополя.

Бригады занимаются комплексом работ, среди которых устранение падающих деревьев, расчистка русел городских рек от веток и случайного мусора для прохождения воды. В том числе, в связи с большим потоком воды отдел санитарной очистки занимается расчисткой наносов грунта и щебня. Данными работами занимаются 4 экипажа. Также особое внимание уделяется очистке ливнёвых канализаций. Работают 2 экипажа. Бригады занимаются расчисткой решеток дождеприёмников от мусора, который затрудняет проход воды, — рассказал директор МБУ «Город» Антон Гумен.

При возникновении внештатных и аварийных ситуаций информацию необходимо сообщать в ЕДДС по номерам: +7 (978) 944 39 59; +7 (918) 030 01 12.

Фото: администрация Симферополя, МБУ «Город», группа ВКонтакте Наш Крым.

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