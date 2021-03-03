Севастопольское Общественное Движение «Доброволец», при содействии «Единой России» продолжает проект «Социальная парикмахерская». Отметим, он пользуется заслуженной популярностью у горожан, особенно у балаклавцев, Ведь именно там, в парикмахерской на улице Новикова, 6 стригут по социальной программе. Благотворительный проект придумал и воплотил в реальность лидер Общественного Движения «Доброволец», член Политсовета Севастопольского отделения партии «Единая Россия», депутат Совета Балаклавского МО Дмитрий Голиков.

Подробнее о работе «Социальной парикмахерской» в Балаклаве — ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Дмитрий Голиков рассказывает: помогли единомышленники, неравнодушные, социально ориентированные предприниматели, а еще однопартийцы – члены СРО партии «Единая Россия».

Работу наладили через предпринимателей. Подстричься может любой человек, который в этом нуждается, но не имеет средств. В основном клиенты — пожилые люди, пенсионеры. Работа идет не только здесь в парикмахерской, есть еще скидочная система на продукты питания в магазинах для пенсионеров, — говорит Дмитрий Голиков.

В месяц в парикмахерской делают 100-150 бесплатных стрижек. Среди клиентов социальной парикмахерской есть и люди с ограниченными возможностями, которые самостоятельно не могут прийти в салон. В таком случае мастеров привозят на дом волонтеры-автомобилисты.

Мы делаем людей красивыми, и получаем от этого удовольствие. Когда приезжаем к людям, которые не могут сами передвигаться, они так рады, что и нам от этого приятнее. Казалось бы, такое обычное дело как повседневная стрижка, зачастую оказывает почти целебный эффект, — говорит парикмахер Тамара Налобина.

Клиенты салона отзываются о мастерах с большой благодарностью.

Дмитрий Голиков отмечает: проект «Социальная парикмахерская» севастопольского «Добровольца» будет расширяться. В планах — открыть социальный парикмахерский салон в Байдарской долине. Жители сел жалуются, что им негде подстричься — парикмахерских просто нет. А пока сотрудники социальной парикмахерской планируют организовать выезды в села Балаклавского района.

Фото: пресс-службы ОД «Доброволец» и СРО «Единая Россия».