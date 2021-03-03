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Проект «Социальная парикмахерская» севастопольского «Добровольца» будет расширяться

Проект «Социальная парикмахерская» севастопольского «Добровольца» будет расширяться

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 18:03 03.03.2021

Севастопольское Общественное Движение «Доброволец», при содействии «Единой России» продолжает проект «Социальная парикмахерская». Отметим, он пользуется заслуженной популярностью у горожан, особенно у балаклавцев, Ведь именно там, в парикмахерской на улице Новикова, 6 стригут по социальной программе. Благотворительный проект придумал и воплотил в реальность лидер Общественного Движения «Доброволец», член Политсовета Севастопольского отделения партии «Единая Россия», депутат Совета Балаклавского МО Дмитрий Голиков.

Проект «Социальная парикмахерская» севастопольского «Добровольца» будет расширяться

Подробнее о работе «Социальной парикмахерской» в Балаклаве — ЗДЕСЬ,  ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Проект «Социальная парикмахерская» севастопольского «Добровольца» будет расширяться

Дмитрий Голиков рассказывает: помогли единомышленники, неравнодушные, социально ориентированные предприниматели, а еще однопартийцы – члены СРО партии «Единая Россия».

Работу наладили через предпринимателей. Подстричься может любой человек, который в этом нуждается, но не имеет средств. В основном клиенты — пожилые люди, пенсионеры. Работа идет не только здесь в парикмахерской, есть еще скидочная система на продукты питания в магазинах для пенсионеров, — говорит Дмитрий Голиков.

Проект «Социальная парикмахерская» севастопольского «Добровольца» будет расширяться

В месяц в парикмахерской делают 100-150 бесплатных стрижек. Среди клиентов социальной парикмахерской есть и люди с ограниченными возможностями, которые самостоятельно не могут прийти в салон. В таком случае мастеров привозят на дом волонтеры-автомобилисты.

Мы делаем людей красивыми, и получаем от этого удовольствие. Когда приезжаем к людям, которые не могут сами передвигаться, они так рады, что и нам от этого приятнее. Казалось бы, такое обычное дело как повседневная стрижка, зачастую оказывает почти целебный эффект, — говорит парикмахер Тамара Налобина.

Проект «Социальная парикмахерская» севастопольского «Добровольца» будет расширяться

Клиенты салона отзываются о мастерах с большой благодарностью.

Проект «Социальная парикмахерская» севастопольского «Добровольца» будет расширяться

Дмитрий Голиков отмечает: проект «Социальная парикмахерская» севастопольского «Добровольца» будет расширяться. В планах — открыть социальный парикмахерский салон в Байдарской долине. Жители сел жалуются, что им негде подстричься — парикмахерских просто нет. А пока сотрудники социальной парикмахерской планируют организовать выезды в села Балаклавского района.

Проект «Социальная парикмахерская» севастопольского «Добровольца» будет расширяться

Проект «Социальная парикмахерская» севастопольского «Добровольца» будет расширяться

Проект «Социальная парикмахерская» севастопольского «Добровольца» будет расширяться

Проект «Социальная парикмахерская» севастопольского «Добровольца» будет расширяться

Фото: пресс-службы ОД «Доброволец» и СРО «Единая Россия».

 

Проект «Социальная парикмахерская» севастопольского «Добровольца» будет расширяться

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