Профессиональные рейтинги кадастровых инженеров отражены в специальном разделе портала Росреестра

С профессиональными рейтингами кадастровых инженеров можно ознакомиться в специальном разделе портала Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии ( Росреестра) . Данный сервис разработан для помощи гражданам в выборе квалифицированного подрядчика и во избежание допущения недочётов в документах. Это может помочь избежать вынужденных решений государственных регистраторов о приостановлении постановки объекта недвижимости на кадастровый учёт.

В Государственном комитете по государственной регистрации и кадастру напомнили заявителям о специальных возможностях, разработанных и внедрённых для удобства пользователей сайта Росреестра. Среди разделов вкладки «Электронные услуги и сервисы» — проверка исполнения запроса (заявления) в режиме онлайн; публичная кадастровая карта , где обозначены границы и указаны площади участков или территорий наряду с видом их разрешённого использования и прочей значимой информацией; извещения о продаже доли в праве и многое другое. В том числе для выбора заявителями исполнителя, который подготовит документы для кадучёта в соответствии с требованиями закона, функционирует специальный раздел реестр кадастровых инженеров .

Без регистрации и специальных допусков здесь можно найти объективную информацию о любом профильном специалисте этой сферы, как России вообще, так и Крыма в частности. У пользователей сайта есть возможность выбрать кадастрового инженера из общего списка или просмотреть данные о конкретном интересующем его исполнителе.

Персональные данные каждого из них включают в себя не только номера квалификационных аттестатов и реестровых номеров, но и информацию о количестве выполненных работ за каждый год деятельности. В том числе количество решений о необходимости устранения кадастровых ошибок и решений о приостановлении осуществления кадастрового учёта. Здесь же отражены сведения о привлечении к дисциплинарной или иной другой ответственности. Важно и то, что в случае исключения кадинженера из соответствующего реестра, пользователь портала увидит и дату принятия решения об исключении, и основание этого решения.

Простой и удобный сервис призван помочь гражданам в выборе ответственного исполнителя, избавить заявителей от рисков оплачивать данный вид работ дважды и избежать «приостановок».

источник: пресс-служба Госкомрегистра