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Профильный комитет одобрил изменения Президента РФ в Конституцию

Профильный комитет одобрил изменения Президента РФ в Конституцию

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:15 21.01.2020

Профильный Комитет по государственному строительству и законодательству на заседании во вторник, 21 января, рекомендовал принять в первом чтении законопроект о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». Он был накануне внесен Президентом РФ Владимиром Путиным.

Официальный представитель Президента при рассмотрении законопроекта парламентом, Председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Павел Крашенинников отметил, что проект закона не затрагивает фундаментальных основ Конституции РФ и не предусматривает изменения глав 1, 2 и 9 Основного закона.

Проектом предлагаются изменения в положения 22-х статей глав 3–8 Конституции в целях развития политической системы и усиления механизмов защиты конституционных прав и свобод.

В поправках сформулирован целый ряд изменений. Так, в частности, в Конституции фиксируются гарантия МРОТ на уровне не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации и индексация пенсий, социальных пособий и иных социальных выплат.

Целый ряд изменений затрагивает полномочия Президента РФ, Совета Федерации и Государственной Думы, закрепляется институт Госсовета.

Кроме того, в поправках прописывается, что Россия может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами, если это не влечет за собой ограничение прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя.

Рассмотреть законопроект в первом чтении предлагается в четверг, 23 января.

Павел Крашенинников в ходе заседания Комитета отметил, что это «закон, который предлагает систему сдержек и противовесов». Он также подчеркнул, что изменения в Конституцию не предполагают отставок, в частности, роспуска Госдумы.

Кроме того, парламентарий напомнил, что при доработке законопроекта ко второму чтению не исключены поправки к будущему проекту новой редакции основного закона.

Данная процедура предполагает поправки, и мы, конечно, будем рассматривать все поправки, — сказал Павел Крашенинников.

В частности, он уточнил, что «требует дополнительной проработки» вопрос относительно того, сможет ли Государственная Дума ставить вопрос о прекращении полномочий того или иного министра, если она его предварительно утвердила, и механизме выражения «вотума недоверия».

Подробнее об этих и других изменениях, предложенных Владимиром Путиным, читайте ЗДЕСЬ.

Профильный комитет одобрил изменения Президента РФ в Конституцию

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