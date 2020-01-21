Профильный комитет одобрил изменения Президента РФ в Конституцию

Профильный Комитет по государственному строительству и законодательству на заседании во вторник, 21 января, рекомендовал принять в первом чтении
Официальный представитель Президента при рассмотрении законопроекта парламентом, Председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Павел Крашенинников отметил, что проект закона не затрагивает фундаментальных основ Конституции РФ и не предусматривает изменения глав 1, 2 и 9 Основного закона.
Проектом предлагаются изменения в положения 22-х статей глав 3–8 Конституции в целях развития политической системы и усиления механизмов защиты конституционных прав и свобод.
В поправках сформулирован целый ряд изменений. Так, в частности, в Конституции фиксируются гарантия МРОТ на уровне не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации и индексация пенсий, социальных пособий и иных социальных выплат.
Целый ряд изменений затрагивает полномочия Президента РФ, Совета Федерации и Государственной Думы, закрепляется институт Госсовета.
Кроме того, в поправках прописывается, что Россия может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами, если это не влечет за собой ограничение прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя.
Рассмотреть законопроект в первом чтении предлагается в четверг, 23 января.
Павел Крашенинников в ходе заседания Комитета отметил, что это «закон, который предлагает систему сдержек и противовесов». Он также подчеркнул, что изменения в Конституцию не предполагают отставок, в частности, роспуска Госдумы.
Кроме того, парламентарий напомнил, что при доработке законопроекта ко второму чтению не исключены поправки к будущему проекту новой редакции основного закона.
Данная процедура предполагает поправки, и мы, конечно, будем рассматривать все поправки, — сказал Павел Крашенинников.
В частности, он уточнил, что «требует дополнительной проработки» вопрос относительно того, сможет ли Государственная Дума ставить вопрос о прекращении полномочий того или иного министра, если она его предварительно утвердила, и механизме выражения «вотума недоверия».
Подробнее об этих и других изменениях, предложенных Владимиром Путиным,