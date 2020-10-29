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Программа благоустройства общественных территорий в селах Крыма набирает обороты

Программа благоустройства общественных территорий в селах Крыма набирает обороты

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:58 29.10.2020

Во время рабочей поездки в Красноперекопский район председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов побывал в селе Орловское, где ознакомился с ходом работ по капитальному ремонту парковой зоны площадью более 16 тысяч кв. метров. Глава крымского парламента назвал реконструкцию парка положительным примером инфраструктурных преобразований на селе, добавив, что «программа по благоустройству общественных территорий в Крыму набирает обороты».

Убежден, что такие объекты меняют образ жизни людей, место их проживания. Помимо зон для отдыха в общественных пространствах предусмотрены и спортивные объекты, что для многих жителей села станет стимулом для перехода к здоровому образу жизни, физическому развитию детей, – подчеркнул спикер Госсовета РК.

Программа благоустройства общественных территорий в селах Крыма набирает обороты

Вместе с тем, Владимир Константинов отметил проблемный объект – здание детского сада муниципального общеобразовательного учреждения «Орловский УВК» на 120 мест в селе Орловское, которое нуждается в капитальном ремонте и строительстве котельной. Оба объекта включены в Республиканскую адресную инвестиционную программу и План капитального ремонта Республики Крым на 2022 год, однако, по мнению спикера, детский сад селу нужен гораздо раньше. Поэтому ход ремонтных и строительных работ на объекте будет взят на особый контроль Государственного Совета и правительства Республики Крым.

Программа благоустройства общественных территорий в селах Крыма набирает обороты

В Воинском сельском поселении Владимир Константинов осмотрел строительство стадиона с беговыми дорожками. Несмотря на вынужденную смену подрядчика на объекте первый этап работ на территории площадью около 18 тыс. кв. м близится к завершению. Второй этап, включающий ремонт трибун и административного здания общей стоимостью около 35 млн. рублей, включен в Республиканскую адресную инвестиционную программу на 2021 год.

Программа благоустройства общественных территорий в селах Крыма набирает обороты

В тоже время глава крымского парламента высоко оценил качество проведенных работ по капитальному ремонту Дома культуры в селе Воинка. При реконструкции подрядчик сумел не только укрепить и придать современный вид старому трехэтажному зданию «Центра народного творчества», но и сохранить декоративные элементы, созданные еще во время его строительства.

Программа благоустройства общественных территорий в селах Крыма набирает обороты

Владимир Константинов отметил оригинальность проекта, назвал его украшением района и посоветовал руководству муниципалитета уже сейчас определиться  с помещениями для установки модельной библиотеки.

Программа благоустройства общественных территорий в селах Крыма набирает обороты

Побывав в селе Магазинка Красноперекопского района, глава Госсовета РК также ознакомился с реконструкцией автомобильной дороги общего пользования с твердым покрытием и работой установленного в 2018 году модульного ФАПа.

Программа благоустройства общественных территорий в селах Крыма набирает обороты

Фото: пресс-служба Госсовета РК.

 

Программа благоустройства общественных территорий в селах Крыма набирает обороты

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