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Производственный сектор исправительных учреждений заинтересовал власти

Производственный сектор исправительных учреждений заинтересовал власти Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Совет министров Крыма 20:33 30.01.2024

Вице-премьер РК Михаил Назаров в рамках рабочей поездки посетил исправительную колонию № 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю. Цель визита – взаимодействие по вопросам размещения заказов и популяризация производственного сектора исправительных учреждений. Зампред главы правительства Крыма вместе с руководством учреждения осуществил обход производственных площадей, где состоялось знакомство с широким ассортиментом выпускаемой осужденными продукции.

Задача исправительных учреждений – не только выполнять функции наказания, но и заниматься перевоспитанием осужденных, дать возможность своим трудом в какой-то мере компенсировать то плохое, что совершено. Сегодня та работа, которая ведется исправительной колонией № 1, наглядно показывает, что труд осужденных востребован. Здесь производится качественная и конкурентноспособная продукция, которая востребована не только в Крыму, но и в других регионах нашей страны. Здесь сегодня мы увидели и изделия из металла, и процесс пошива одежды, и мебельное производство. Также вводится в эксплуатацию новый цех по производству металлопластиковых окон, — отметил вице-премьер.

Производственный сектор исправительных учреждений заинтересовал власти Крыма

По его словам, важна также и государственная поддержка – ее мы видим на примере бизнеса, который имеет право работать на площадках исправительных учреждений. Это работа дает новые рабочие места.

Производственный сектор исправительных учреждений заинтересовал власти Крыма

Фото и материалы: управление информационной политики мининформ РК.

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