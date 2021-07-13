Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело о взрыве газа в Керчи

Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника службы эксплуатации газовых сетей и газораспределительных пунктов, а также мастера и слесаря Керченского управления эксплуатации газового хозяйства Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымгазсети». Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение крупного ущерба).

В феврале 2017 года ГУП РК «Крымгазсети» заключен договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования многоквартирного дома № 93 по улице Кирова в Керчи.

В рамках исполнения работ по договору 26 августа 2020 года проводилась замена шкафного распределительного пункта, после чего слесарь предприятия, не проверив герметичность стояка, осуществил подачу газа во внутридомовой газопровод многоквартирного дома. При этом он не провел обход всех квартир подъезда, не закрыл все краны на опуске перед приборами, не доложил о результатах проведенных работ руководству. В свою очередь начальник службы и мастер не проконтролировали действия подчиненного им работника. В тот же день через стояк, часть которого не была изолирована, газ поступал в помещение одной из квартир, располагавшейся на девятом этаже дома. При попытке поджога сигареты жительницей квартиры произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим пожаром, — рассказали в прокуратуре РК.

Об этой трагедии мы писали ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

В результате нарушения должностными лицами предприятия правил при проведении газоопасных работ один человек погиб, повреждено имущество, жильцам двух домов причинен ущерб в размере более 13 млн рублей, — отметили в прокуратуре.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело будет направлено в Керченский городской суд для рассмотрения по существу.