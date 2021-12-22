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Прокуратура Крыма провела проверку в симферопольском следственном изоляторе № 1
Фото: прокуратура РК

Прокуратура Крыма провела проверку в симферопольском следственном изоляторе № 1

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:43 22.12.2021

21 декабря заместитель прокурора Крыма Андрей Кулагин, совместно с представителями Общественной наблюдательной комиссии РК провел проверку в ФКУ «Следственный изолятор № 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю».

В ходе проверки произведен обход камерных помещений, медицинской части, пищеблока, а также общежития для осужденных. Кроме того, проверены материально-бытовые условия содержания несовершеннолетних и женщин. Андреем Кулагиным проведен личный прием лиц, содержащихся под стражей, — сообщили в прокуратуре.

Итоги проверки обсуждены с руководством СИЗО-1, до сведения которого донесена информация о выявленных нарушениях, готовится представление об их устранении.

Прокуратура Крыма провела проверку в симферопольском следственном изоляторе № 1

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