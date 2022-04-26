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Прокуратура Крыма проводит проверку обстоятельств ДТП, в котором пострадали двое подростков
Фото: МВД по РК

Прокуратура Крыма проводит проверку обстоятельств ДТП, в котором пострадали двое подростков

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:30 26.04.2022

Прокуратура Крыма взяла на контроль ход проверки в связи с ДТП в Ленинском районе. Об этой аварии, в которой пострадали подростки, — ЗДЕСЬ.

По предварительным данным органов внутренних дел, 25 апреля подросток, 2008 года рождения, двигаясь на мопеде «Дельта» по грунтовой дороге, не справился с управлением и допустил падение транспортного средства. В результате происшествия водитель и несовершеннолетний 2012 года рождения, двигающийся в качестве пассажира, получили травмы.

В ходе организованных проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства случившегося, дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, — сообщили в надзорном ведомстве.

Ход и результаты проверки взяты руководством прокуратуры на контроль.

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