Прокуратура Крыма проводит проверку обстоятельств ДТП, в котором пострадали двое подростков

Прокуратура Крыма взяла на контроль ход проверки в связи с ДТП в Ленинском районе. Об этой аварии, в которой пострадали подростки, — ЗДЕСЬ.

По предварительным данным органов внутренних дел, 25 апреля подросток, 2008 года рождения, двигаясь на мопеде «Дельта» по грунтовой дороге, не справился с управлением и допустил падение транспортного средства. В результате происшествия водитель и несовершеннолетний 2012 года рождения, двигающийся в качестве пассажира, получили травмы.

В ходе организованных проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства случившегося, дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, — сообщили в надзорном ведомстве.