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Прокуратура Крыма требует ограничить доступ к Интернет-сайтам, предлагающим медсправки

Прокуратура Крыма требует ограничить доступ к Интернет-сайтам, предлагающим медсправки

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 20:12 30.06.2020

Прокуратурой Черноморского района Крыма, при осуществлении мониторинга сети Интернет выявлен 21 сайт, на которых размещена информация об услугах по продаже медицинских справок различного спектра в режиме онлайн без фактического обращения к врачу, содержатся подробные сведения о цене и условиях продажи поддельных документов.

Исходя из положений действующего законодательства незаконные действия по подделке документа, удостоверяющего личность, подтверждающего наличие у лица права или освобождение его от обязанности, а равно поделка штампа, печати, бланка, их использование, передача либо сбыт влекут административную и уголовную ответственность.

Посещение данных сайтов свободно для всех без исключения граждан и не содержит указаний на противоправность данных действий и установленную законом ответственность в случае их совершения, что является основаниям для признания данной информации, распространенной в сети «Интернет», запрещенной, — сообщили в крымской прокуратуре.

Заявлены административные исковые заявления о признании информации, размещенной на вышеуказанных Интернет-сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Рассмотрение заявлений и устранение выявленных нарушений находятся на контроле прокуратуры.

Прокуратура Крыма требует ограничить доступ к Интернет-сайтам, предлагающим медсправки

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