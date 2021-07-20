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Прокуратура нашла небезопасные батуты на курортах Западного Крыма
Фото: otzovik.com

Прокуратура нашла небезопасные батуты на курортах Западного Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 12:21 20.07.2021

В Черноморском районе прокуратура требует устранить нарушения при эксплуатации аттракционов. Сообщается, что небезопасные батуты обнаружены в Черноморском и курортное Оленевке.

Прокуратура Черноморского района с привлечением специалистов Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым провела проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья граждан при эксплуатации аттракционов. Проверка выявила нарушения закона при эксплуатации предпринимателем трех батутов (надувных и немеханизированного) в Черноморском и Оленевском сельских поселениях. В частности, перед входом в аттракционы отсутствовали правила пользования аттракционами; информация об ограничениях пользования по состоянию здоровья, возрасту, росту и весу; информация о дате последней ежегодной проверке и о дате ближайшей с указанием проверяющей организации и другие, — отметили в надзорном ведомстве.

По фактам выявленных нарушений прокурор внес предпринимателю представление, которое находится на рассмотрении.

Прокуратура нашла небезопасные батуты на курортах Западного Крыма

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