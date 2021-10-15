Прокуратура настаивает на увольнении главы администрации Евпатории

Прокуратура вынесла представление о снятии с должности в связи с утратой доверия главы курортной Евпатории Романа Тихончука. Об этом сообщает РИА Новости . Однако последнее слово – за депутатами местного горсовета.

Комиссия горсовета поддержала прокурора по вопросу увольнения Тихончука, 22 октября сессия горсовета и депутаты будут голосовать, — говорится в сообщении.

По его словам, в ходе обыска дома у Тихончука изъяли компьютер с документами, подтверждающими, что тот руководит фирмой, обеспечивающей крымские здравницы всем необходимым — «от спичек до простыней».

Отметим, что на сайте крымской прокуратуры такой информации нет, но есть к городским властям иная претензия . В частности, в Евпатории выявлен факт незаконного продления срока выполнения работ в рамках муниципального контракта.

Установлено, что МБУ «Дворец спорта» в августе 2020 года заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ для строительствав парка экстремальных видов спорта. Цена договора составила более 2,2 млн рублей. Срок исполнения обязательств по контракту истек в декабре 2020 года. В нарушение требований закона дополнительными соглашениями сторонами изменены сроки выполнения работ. В результате незаконных действий муниципального заказчика подрядчик был фактически освобожден от меры гражданско-правовой ответственности в виде взыскания неустойки за просрочку исполнения обязательств по контракту более чем на 9 месяцев, — говорится в сообщении.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратура города руководителю учреждения внесла представление. В отношении директора возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ (нарушение порядка изменения контракта). Ход рассмотрения дела об административном правонарушении, принятие мер по оспариванию дополнительного соглашения и взыскание неустойки остаются на контроле в прокуратуре Евпатории.