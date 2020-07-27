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Прокуратура проверила дельфинарий «Акварель» в Алуште
Фото: ВК

Прокуратура проверила дельфинарий «Акварель» в Алуште

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 19:41 27.07.2020

Природоохраннная прокуратура проверила исполнения требований законодательства, регулирующего содержание морских млекопитающих в культурно – зрелищных целях на территории дельфинария «Акварель» в Алуште.

Установлено, что в дельфинарии содержатся особи черноморской афалины и южноамериканских морских котиков.

Проверкой выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, выразившихся в ненадлежащем утверждении кормового рациона для названных водных млекопитающих; несоблюдении температурного режима в бассейне у морских котиков, не проведении анализа качества воды в вольерах, в том числе в карантинном бассейне.

Ненадлежащим образом осуществляется витаминопрофилактика морских животных, — сообщили в прокуратуре.

Кроме того, руководством дельфинария по факту гибели афалины по кличке Мирон несвоевременно информирован надлежащий орган контроля. С учетом изложенного, прокуратурой в адрес руководителя дельфинария внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Проверка с привлечением специалистов по факту гибели черноморской афалины природоохранной прокуратурой продолжается.

Прокуратура проверила дельфинарий «Акварель» в Алуште

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