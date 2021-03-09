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Прокуратура проверяет законность стройки в Форосском парке
Фото: Facebook

Прокуратура проверяет законность стройки в Форосском парке

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:17 09.03.2021

Предварительно, строительство законное.

Прокуратура начала проверку законности строительства детского лагеря «Ак Барс» в Форосском парке. При этом надзорное ведомство проверит законность всех строек в Форосе. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

Что касается строительства и застройки Форосского парка, нами организована масштабная проверка прокуратуры, истребована техническая документация, привлечены специалисты. 23 марта будет проверка завершена. Результаты проверки и принятое по ней правовое решение будет доведено до сведения общественности, – сообщили в прокуратуре.

Глава Крыма в свою очередь заявил, что власти не выявили нарушений при выдаче разрешения на строительство.

Предварительно могу сказать по самой стройке, непосредственно на территории санатория «Форос» – нарушений с нашей стороны мы не видим. Деревья, вырубленные незаконно, мы договорились с застройщиком, что на каждое дерево он пять деревьев высаживает. На одно повреждённые дерево – будет пять новых высажено… Разобрались все, включая прокуратуру республики. Ничего не нарушено… Эта территория официально приобретена с открытых торгов. Выкуплены все объекты, земля находится в аренде. Договор заключен на 49 лет. Застройщик ничего не нарушил, кроме повреждения деревьев строительной техникой, — сказал Аксёнов.

Он заверил, что в Форосском парке будет построен исключительно детский лагерь.

Прокуратура проверяет законность стройки в Форосском парке

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