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Прокурор Крыма лично проверил состояние квартир, которые получат сироты в Симферополе

Прокурор Крыма лично проверил состояние квартир, которые получат сироты в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:16 19.04.2022

Прокурор Крыма Олег Камшилов, совместно с главой администрации Симферополя Михаилом Афанасьевым проверил состояние квартир, выделенных органами местного самоуправления для дальнейшего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Прокурор Крыма лично проверил состояние квартир, которые получат сироты в Симферополе

Как показал выезд в квартиры, приобретенные за счет средств республиканского бюджета, по площади, санитарному состоянию и благоустроенности соответствуют требованиям законодательства и готовы для вселения, — сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Прокурор Крыма лично проверил состояние квартир, которые получат сироты в Симферополе

Уточняется, что вопросы соблюдения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются одним из приоритетных в работе органов прокуратуры республики и находятся на личном контроле прокурора Республики Крым.

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Прокурор Крыма лично проверил состояние квартир, которые получат сироты в Симферополе

Прокурор Крыма лично проверил состояние квартир, которые получат сироты в Симферополе

Прокурор Крыма лично проверил состояние квартир, которые получат сироты в Симферополе

Фото: пресс-служба прокуратуры РК.


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