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Рабочая поездка главы крымского парламента в Мариуполь. Город восстанавливается

Рабочая поездка главы крымского парламента в Мариуполь. Город восстанавливается

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:36 15.11.2023

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов во время рабочей поездки в Мариуполь встретился с Главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным, руководителями парламентов ДНР, Херонской и Запорожской областей, а также осмотрел строительство нового жилого массива, возводимого крымскими строителями.

Рабочая поездка главы крымского парламента в Мариуполь. Город восстанавливается

На сегодняшний день введён в эксплуатацию и практически полностью заселен один из трех домов на проспекте Строителей, второе здание готовится к передаче в собственность города. Возведение третьего дома идёт в хорошем темпе. На объекте находятся около 100 рабочих. Окончание строительства планируется в начале 2024 года, — отметил Владимир Константинов.

Рабочая поездка главы крымского парламента в Мариуполь. Город восстанавливается

При этом глава крымского парламента уточнил, что квартиры в домах, построенных крымчанами, безвозмездно передаются жителям Мариуполя, чьё имущество пострадало во время боевых действий.

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Рабочая поездка главы крымского парламента в Мариуполь. Город восстанавливается

После воссоединения Донбасса с Россией в Мариуполе происходят колоссальные инфраструктурные изменения. За год здесь построены и капитально отремонтированы детские сады, школы, культурные и медицинские учреждения, дороги, построены новые жилые дома. Мы продолжим участвовать в восстановлении нашего, русского, Мариуполя, и вместе создадим современный, процветающий город, — заявил Владимир Константинов.

Рабочая поездка главы крымского парламента в Мариуполь. Город восстанавливается

Глава высшего законодательного органа Республики Крым также посетил школу «Невская», которая построена в новом жилом квартале, детский сад №156 «Дельфиненок», Дворец пионеров и передал учащимся и воспитанникам 20 тонн крымских яблок и 700 сладких подарков, спортивный инвентарь, новогодние костюмы и принтер, а в школьную библиотеку — экземпляры книги «Кому слава на Украине, или Бандера капут».

Рабочая поездка главы крымского парламента в Мариуполь. Город восстанавливается

Фото: страница ВКонтакте В.Константинова.

 

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