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Работа на высоте или как в Симферополе сбивают опасные сосульки

Работа на высоте или как в Симферополе сбивают опасные сосульки

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Симферополя 20:41 16.02.2021

В Симферополе ведется работа по устранению наледи и опасных сосулек с крыш и балконов зданий. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Валентин Демидов, курирующий департамент городского хозяйства.

Работа на высоте или как в Симферополе сбивают опасные сосульки

Наряду с сотрудниками, осуществляющими очистку непосредственно с крыш зданий, в рейды также вышли бригады, работающие с автовышки. Очистка продолжается в плановом режиме и ведётся во всех районах города. Также организована работа по приему заявок от населения на телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы. Вся собранная информация передается в ответственные подразделения и управляющие организации для принятия незамедлительных мер, — рассказал Валентин Демидов.

Работа на высоте или как в Симферополе сбивают опасные сосульки

Он уточнил, что содержание общедомового имущества и закреплённых территорий, в том числе своевременное удаление опасной наледи – ответственность управляющих компаний, собственников или арендаторов помещений, зданий и сооружений (независимо от форм собственности).

Работа на высоте или как в Симферополе сбивают опасные сосульки

Администрация города Симферополя напоминает о соблюдении правил безопасности. Следует быть бдительным при выходе из помещения, необходимо обращать внимание на скопление снежных масс, наледи или сосулек на крышах. Если во время движения по тротуару слышен шум – не стоит останавливаться для оценки ситуации, а прижаться к стене здания до схода лавины, козырек дома послужит укрытием. Оставлять транспортные средства на парковках или в карманах, которые находятся на безопасном расстоянии от крыш сооружений. Сообщить о скоплении наледи или сосулек на карнизах домов можно в ЕДДС.

Работа на высоте или как в Симферополе сбивают опасные сосульки

Тем временем, в соцсетях появилось фото сосульки-«рекордсмена».

Работа на высоте или как в Симферополе сбивают опасные сосульки

Улица Мате Залки, 1 — висит ледяная глыба в подъезде находится ЖЭК, видимо не замечают, — прокомментировал автор фото.

Работа на высоте или как в Симферополе сбивают опасные сосульки

В администрации Симферополя отреагировали оперативно (тоже с фото):

По информации МУП «Киевский жилсервис», фасады и крыши по указанному адресу убраны.

Работа на высоте или как в Симферополе сбивают опасные сосульки

Фото: пресс-служба администрации Симферополя и группа ВК Черный список Симферополь

Работа на высоте или как в Симферополе сбивают опасные сосульки

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