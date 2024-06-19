Работы в парке «Массандровский». Что происходит на территории памятника садово-паркового искусства

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Виктория Щербакова проверила ход благоустройства территории парка-памятника садово-паркового искусства «Массандровский».

На данный момент в парке проводится ремонт ливневой канализации и бутовой кладки. Также осуществляется усиление подпорных стен и подготовка дорожек под покрытие.

Кроме того, продолжается ремонт и формирование лестничных каркасов, укладка тротуарной плитки, установка бордюров и лотков, а также земляные и геодезические работы.

Сотрудники министерства экологии Крыма проводят еженедельные выездные совещания на территории парка для контроля качества и сроков выполнения мероприятий, а также следят за сохранением зелёных насаждений, — отметили в природоохранном ведомстве.