Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Экология Крыма | Работы в парке «Массандровский». Что происходит на территории памятника садово-паркового искусства
актуально в республике

Работы в парке «Массандровский». Что происходит на территории памятника садово-паркового искусства

Опубликовал: CrimeaPRESS в Экология Крыма 18:15 19.06.2024

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Виктория Щербакова проверила ход благоустройства территории парка-памятника садово-паркового искусства «Массандровский».

На данный момент в парке проводится ремонт ливневой канализации и бутовой кладки. Также осуществляется усиление подпорных стен и подготовка дорожек под покрытие.

Кроме того, продолжается ремонт и формирование лестничных каркасов, укладка тротуарной плитки, установка бордюров и лотков, а также земляные и геодезические работы.

Сотрудники министерства экологии Крыма проводят еженедельные выездные совещания на территории парка для контроля качества и сроков выполнения мероприятий, а также следят за сохранением зелёных насаждений, — отметили в природоохранном ведомстве.

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: экология в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
экология в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.