Разрешенная максимальная скорость на трассе «Таврида» составит 110 км/ч

После полного ввода в эксплуатацию трассы «Таврида» в Крыму предельная разрешенная скорость движения по автомагистрали может быть увеличена до 110 км/ч. Об этом сообщил глава ГИБДД России Михаил Черников.

Я думаю, что как раз при вводе «Тавриды» можно в дальнейшем повышать скоростной порог как на автострадах — до 110 км/ч. Я думаю, что это тоже будет очень комфортно, – цитирует руководителя ГИБДД ТАСС.

По словам Черникова, увеличение скоростного лимита на «Тавриде» возможно за счет повышения безопасности трассы.

По состоянию на начало 2020 года готовность «Тавриды» составляла 85%. Все работы на трассе (в 4-х полосах) планируется завершить в сентябре этого года.