Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Разрешенная максимальная скорость на трассе «Таврида» составит 110 км/ч

crimeapress_news

Разрешенная максимальная скорость на трассе «Таврида» составит 110 км/ч
Фото: ФБ

Разрешенная максимальная скорость на трассе «Таврида» составит 110 км/ч

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:01 15.02.2020

После полного ввода в эксплуатацию трассы «Таврида» в Крыму предельная разрешенная скорость движения по автомагистрали может быть увеличена до 110 км/ч. Об этом сообщил глава ГИБДД России Михаил Черников.

Я думаю, что как раз при вводе «Тавриды» можно в дальнейшем повышать скоростной порог как на автострадах — до 110 км/ч. Я думаю, что это тоже будет очень комфортно, – цитирует руководителя ГИБДД ТАСС.

По словам Черникова, увеличение скоростного лимита на «Тавриде» возможно за счет повышения безопасности трассы.

По состоянию на начало 2020 года готовность «Тавриды» составляла 85%. Все работы на трассе (в 4-х полосах) планируется завершить в сентябре этого года.

Разрешенная максимальная скорость на трассе «Таврида» составит 110 км/ч

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.