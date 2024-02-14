Реконструкция очистных сооружений обеспечит экобезопасность в Черноморском районе Крыма

В селе Новосельское (в Черноморском районе Крыма) продолжается строительство биологического канализационно-очистного сооружения, запуск которого должен состояться в первой половине текущего года.

Посетив комплекс, председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов отметил, что введение в эксплуатацию нового объекта позволит обеспечить механическую и биологическую очистку сточных вод в соответствии с нормативами, а установленные ультрафиолетовые устройства поднимут систему водоочистки на более высокий уровень.

Мощность объекта составляет пять тысяч кубометров стоков в сутки. По мнению главы крымского парламента, строительство в Республике таких очистных сооружений показывает не только изменения в сфере ЖКХ, но и положительно влияют на экологию региона.

В российском Крыму все, даже самые отдалённые регионы, получили мощный импульс для развития. Сегодня в Черноморском районе реализуется множество социальных, инфраструктурных проектов. Один из наиболее значимых из них — строительство новых канализационно-очистных сооружений. Ввод объекта в эксплуатацию повысит привлекательность Черноморского района как курортного региона. Кроме того, переработка стоков и производство технической воды создаст дополнительные возможности для сельского хозяйства, — отметил Владимир Константинов.

Глава парламента Крыма также встретился с трудовым коллективом Черноморской центральной районной больницы и осмотрел дневное хирургическое отделение, где пациентам оказывается комплексная помощь на всех этапах — от диагностики до диспансерного наблюдения.

В Черноморской центральной районной больнице отремонтированы все отделения, приобретено современное оборудование. Всего на развитие системы здравоохранения в регионе за десять лет потрачено более 544 млн рублей. За эти средства было приобретено свыше 770 единиц медицинского оборудования, отремонтировано и построено 16 ФАПов и пять врачебных амбулаторий. Работа по модернизации системы здравоохранения в районе продолжается, — резюмировал Владимир Константинов.

Фото, видео и материалы: пресс-служба Председателя Госсовета РК.