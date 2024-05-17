Ремонтные работы на подстанции «Севастополь» будут завершены завтра

Энергоснабжение в Севастополе восстанавливается. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Поскольку подстанция, которая получила повреждения сегодня ночью, находится в зоне ответственности федеральной компании «Россети», сегодня утром я связался с министром энергетики Сергеем Евгеньевичем Цивилёвым, были приняты все необходимые решения. Также в восстановлении системы задействована федеральная компания МГТС, которая сегодня запустила все резервные мощности. Это позволило практически полностью ликвидировать дефицит электроэнергии и обеспечить городскую инфраструктуру, — рассказал глава города.

По словам губернатора, сегодня к 20 часам будет полностью восстановлена мощность, необходимая для всего жилого массива.

Чтобы сэкономить электроэнергию, движение троллейбусов сегодня вечером приостановим — их заменят автобусы. В этих же целях сегодня не будет работать городское освещение, в том числе, подсветка торговых центров, — отметил Михаил Развожаев.

Что же касается водоснабжения города, насосы на магистральных сетях, которые останавливались сегодня рано утром, сейчас уже работают. Давление восстановлено практически везде, кроме тупиковых улиц или участков, которые находятся на высоких отметках. Тем не менее даже на отдалённых участках максимум к 18:00 давление восстановят.

Планируем, что к завтрашнему утру все ремонтные работы на подстанции «Севастополь» будут завершены, и энергоснабжение восстановится в полном объёме. Поэтому завтра те школы, где есть занятия по субботам, спокойно продолжат обучение. Напоминаю, что по любым вопросам севастопольцы могут обращаться по телефону 112. Также по моему поручению партия «Единая Россия» организовала волонтёрскую помощь населению по бытовым вопросам; если нужна помощь, обратиться можно в группу партии ВКонтакте, — уточнил Развожаев.