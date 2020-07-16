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Реплика: несмотря на ситуацию с «ковидом», курортный сезон-2020 в Крыму проходит успешно

Реплика: несмотря на ситуацию с «ковидом», курортный сезон-2020 в Крыму проходит успешно

Опубликовал: CrimeaPRESS в Госсовет Крыма 20:11 16.07.2020

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов уверен, что активная фаза высокого курортного сезона-2020 в Крыму идет успешно, а туристическая индустрия полуострова уверенно набирает обороты. По словам главы крымского парламента, «в республике удается держать ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции под контролем».

К счастью, тот наплыв отдыхающих, который Крым ощутил с 1 июля, не привел к взрывному росту количества заболевших. Если нам удастся сохранить эту тенденцию, то нынешний курортный сезон в республике имеет все шансы стать даже более успешным, чем предыдущие, — убежден Константинов.

Спикер также отметил, что мультипликативный эффект, характерный для сферы туризма, позволит поддержать и другие отрасли экономики, в частности, сельское хозяйство.

  1. Мы видим в этом хорошую перспективу. Многие туристы, которые эти летом не попадут в Турцию, приедут в Крым, что значительно повысит спрос на продукты питания и сельскохозяйственную продукцию. Таким образом, за счет роста финансовых потоков, отчислений налогов и платежей, крымская экономика сможет восстановиться гораздо быстрее, чем мы предполагали, — подчеркнул глава Госсовета РК.

Реплика: несмотря на ситуацию с «ковидом», курортный сезон-2020 в Крыму проходит успешно

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