Реплика спикера крымского парламента: «У людей заканчиваются деньги». И?

Спикер крымского парламента Владимир Константинов сделал нетипичную (в череде предпринимаемых ограничительных мер и их одобрений) запись на своей странице в Facebook .

Сегодня во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки поднял ряд вопросов, которые волнуют крымчан.

У людей заканчиваются деньги. Предпринимателей беспокоит выплата зарплаты, которая запланирована на следующей неделе. У них вопрос — где брать деньги? Доходов нет. Предприятия остановились. Все находятся в режиме ожидания. Считаю, что Правительство республики должно разработать комплекс мер по оказанию помощи предприятиям различной формы собственности и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Кроме того, надо дать четкие инструкции по строительным работам на объектах федеральной целевой программы и всего строительного комплекса. Меры выборочного открытия строительных площадок просто не сработают. Надо либо снимать ограничения, либо железно «задраивать люки» на неделю.

Подчеркну, что мы ждем позиции федерального центра на предмет возможного продления карантинного режима. В этой связи будут понятны дальнейшие действия крымской власти,- написал Константинов.