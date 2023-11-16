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Решено: МРОТ в 2024 году вырастет, да и зарплаты поднимутся
Иллюстрация: duma.gov.ru

Решено: МРОТ в 2024 году вырастет, да и зарплаты поднимутся

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:56 16.11.2023

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда. В соответствии с ним в следующем году МРОТ составит 19 242 рубля. По действующим нормам МРОТ в 2023 году составляет 16 242 рубля.

Увеличить минимальный размер оплаты труда на 18,5 % с 1 января 2024 года поручил Президент РФ Владимир Путин. Важное решение, которое защитит людей, повысит реальные доходы. В результате реализации этого поручения заработная плата вырастет у 4,8 млн человек, — прокомментировал Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, от величины МРОТ зависит размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничных и других обязательных выплат социального страхования.

Как уточнила член профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия»), новые нормы обеспечат увеличение зарплаты бюджетников.

При этом индексация МРОТ и пересмотр коэффициента расчета в сторону повышения до 48% медианной зарплаты позволит увеличить размер социальных выплат по безработице, больничных, а также пособий по беременности и родам, — отметила Стенякина в интервью ТАСС.

Она также обратила внимание на то, что повышение МРОТ выше прожиточного минимума в РФ реализуется впервые.

В 2018 году МРОТ приравняли к прожиточному минимуму. Однако практикой доказано, что рост зарплат является драйвером экономики и переориентации работодателей на повышение эффективности труда и роста производительности, — подчеркнула Стенякина. 

 

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